Еленовка: Сателитни снимки показаха предварително изкопани гробове. Русия вероятно е използвала вакуумна бомба

„Нови снимки на затвора в Еленовка, където най-малко 50 украински военнопленници бяха убити при атака, която според Киев (и предварителните данни го показват) е извършена от руските сили", пише той в Twitter

Руските окупатори очевидно предварително са се подготвяли за терористичната атака в Еленовка. Сателитните снимки показват, че седмица преди експлозията са били изкопани десетки празни гробове, съобщи в Twitter и Елиът Хигинс, основател на разследващия сайт Bellingcat. Той специално обръща внимание на факта, че гробовете са изкопани не два или три дни преди трагедията, а седмица по-рано - от 18 до 21 юли.

От своя страна международната разузнавателна общност InformNapalm, след като анализира атаката срещу военнопленниците, стигна до извода, че тя не може да е била извършена с ракети било то HIMARS или друг вид, тъй като нито една тухла не е мръднала от мястото си, леглата също не са променили положението си. При ракетна атака всички са щели да се разлетят във всички посоки, както и човешките тела, които нямаше да останат непокътнати.

Разследващите смятат, че военното престъпление е извършено с термобаричен експлозив, познат още като вакуумна бомба. Същото твърди и съветникът на украинския президент Зеленски Михайло Подоляк.

Изследователят от Open Source INTelligence (OSINT) Александър Оливър, въз основа на сателитните изображения, първо предположи, че гробовете при северната стена на затвора може да са били изкопани на 27 юли и зарити на 30 юли, ден след експлозията. По-късно обаче, предвид публикацията на Елиът Хигинс, той написа, че това е още едно доказателство, че става въпрос за планирано от руснаците военно престъпление.

Оливър също така предполага, че руснаците са могли да екзекутират военнопленниците още преди експлозията, а след това, взривявайки затвора, да използват това като обвинение срещу Украйна. "Вярвам, че военнопленниците може да са били убити преди експлозията, която по-късно беше използвана като прикритие, за да бъде обвинена Украйна. Досега е потвърдено, че потенциалните гробове в затвора Еленовка са направени повече от седмица преди атаката", пише той.