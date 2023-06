Ердоган предложи на Зеленски международна комисия да разследва инцидента в Каховка

"Президентът Ердоган заяви, че може да бъде създадена комисия с участието на експерти от враждуващите страни, ООН и международната общност, включително Турция, за подробно разследване на експлозията в язовир Каховка", съобщиха от канцеларията на турския държавен глава, цитирани от "Ал Арабия".

Според официалната информация двамата лидери са обсъдили и т.нар. зърнена сделка за износ на украинско зърно през пристанищата на Черно море.

