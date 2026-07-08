Тръмп обяви голяма новина за Украйна - нещо, което Зеленски иска отдавна (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп проведе среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски в кулоарите на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара на 8 юли. На нея републиканецът заяви, че Украйна я чака велико бъдеще, докато Зеленски обяви началото на работата по споразумение за дронове със Съединените американски щати. Доналд Тръмп обяви и важна новина - че Вашингтон може да предостави на Киев правото да произвежда ракетни системи Patriot за противовъздушна отбрана. Това е нещо, за което Зеленски отдавна настоява.

„Една птичка ми прошепна, че ще им дадем (на украинците – бел. ред.) правото да произвеждат Patriot. Ще им покажем как. Всъщност това е много сложен процес. Но вие бързо ще се научите как да се справите с тази сложност. И точно за това става дума“, каза американският президент.

BREAKING: Trump to Zelensky:



We are gonna give you a license to make Patriots.



This way he can't complain that we are not giving him enough.



Make them yourself. pic.twitter.com/HZFarZce0a — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

„Ако поръчате Patriot, в момента ви очаква дълго чакане. Същото важи и за (ракетите) „Томахоук“. Имаме много специфично оборудване, но то се счита за елитно. Ето защо едно от нещата, които ще обсъдим, е да ви предоставим лиценз за производство на това оборудване. Това е доста готино, нали? Така че няма да можете да се оплаквате, че не ви даваме достатъчно. Ще ви кажем: „Направете си го сами“. Все още не сме казали на компанията за това, но всичко ще се уреди. Разбира се, те ще бъдат възхитени“, добави още Тръмп.

⚡️ Breakthrough Trump–Zelenskyy meeting: key moments



Trump said that Ukraine has a great future and announced new strikes on Iran, while Zelenskyy announced the start of work on a drone agreement with the US.



📌 The presidents of Ukraine and the United States warmly greeted… pic.twitter.com/UvPGntsFJB — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

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Тръмп подкрепи украинските удари по руските рафинерии

Двамата президенти се поздравиха сърдечно в началото на срещата. „Изградихме чудесни отношения. Украйна има велико бъдеще. Такава красива земя. Такива страхотни предимства. Такива чудесни хора“, заяви Тръмп.

Доналд Тръмп също така подкрепи украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи, които доведоха до огромна криза с горивата в Русия. „Това е ескалация, която би могла да помогне за прекратяването на войната", смята той.

„Това е една от динамиките, които се промениха в хода на войната през последните няколко месеца“, заяви по темата държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Според него за руснаците става все по-трудно да защитят въздушното си пространство. „Надяваме се, че това сега ще създаде възможност за преговори за прекратяване на тази война“, подчерта Рубио.

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"Започваме работа по споразумение със Съединените щати относно дроновете", добави на свой ред Зеленски.

"Путин иска да сложи край на войната"

Снимка: Getty Images

"Путин иска войната да приключи и иска това да стане възможно най-скоро. Питам го за това, разговаряме – често си говоря с него“, разкри още Тръмп, без обаче да казва какви условия поставя руският диктатор и дали е готов да се откаже от максималистичните си цели в Украйна.

„Е, имаше определени условия. Те бяха малко различни. Мисля, че се променят. Мисля, че вероятно стават малко по-добри в някои аспекти, както бихте искали да бъдат. Нещата в Русия са по-сложни. Оказаха се много по-сложни, отколкото се очакваше. Искам да кажа, че, честно казано, тази война никога не би започнала, ако аз бях президент“, не пропусна да каже редовното си клише Доналд Тръмп.

Добави, че самият той общува със Зеленски малко по-рядко, но отношенията им са много добри. „Но аз често разговарям с президента Путин и той иска да сложи край на войната“, повтори републиканецът.

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