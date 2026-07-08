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Новият господар на НАТО? Германия сменя САЩ в морето и небето

08 юли 2026, 17:08 часа 396 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Новият господар на НАТО? Германия сменя САЩ в морето и небето

Германия е предложила да достави на НАТО бойни кораби, изтребители и дронове, за да замени активите, доставяни досега от САЩ, предаде ДПА. Наскоро САЩ решиха да намалят военните активи, докладвани по "Модела на силите на НАТО" - инструмент за управление, при който съюзниците споделят наличните възможности в случай на нападение срещу съюза. Белият дом също така обяви планове да оттегли хиляди военни от Германия, макар и все още да не е предоставил ясни срокове. 

Според плановете Германия ще предостави по една фрегата тип Ф125 за северозападната и за югоизточната съвместни оперативни зона на Алианса - съответно със седалище в Норфолк и в Неапол. Според германските военни, фрегатата Ф125 е модерен военен кораб, способен на морско наблюдение, както и прилагане на ембарго и операции срещу пиратството. 

Югоизточната съвместна оперативна зона ще получи допълнително достъп до система за противовъздушна отбрана "Ирис-T" и два морски патрулни самолета П-8 "Посейдон". 

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Северозападната съвместна оперативна зона ще получи още 8 изтребителя "Юрофайтър". 

Допълнителни активи, които ще бъдат предоставени, включват корвета K130, използвана за крайбрежно морско наблюдение, както и дронове.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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