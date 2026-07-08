Олимпийски игри със свастики и такива с руски флаг. На МОК не му е за първи път (СНИМКИ)

На 7 юли 2026 г. Международния олимпийски комитет шокира с решението си, че връща правото на участие на спортистите от Русия, чийто диктатор Владимир Путин води вече 4-годишна война в суверена Украйна, довела до смъртта на стотици хиляди жени, деца и мъже. От Комитета обявиха, че Изпълнителният му съвет е решил временно да отмени дисквалификацията на Руския олимпийски комитет, която е в сила от есента на 2023 г.

МОК тихомълком подготвя връщането на Русия на Олимпийските игри?

Президентът на МОК

По думите на президента на МОК Кърсти Ковънтри: "Ясно заявихме, че всички спортисти трябва да имат възможност да се състезават на Олимпийските игри. Това решение е точно това, което казва. То позволява на руските спортисти да се състезават."

Летни Олимпийски игри през 1936 г. в Берлин

Путин е в ситуацията на Хитлер от лятото на 1941 г.

Норвежкия олимпийски комитет

След руската инвазия в Украйна, Норвежкият олимпийски комитет зае ясна позиция и се обяви против участието на Русия и Беларус в международни състезания. <…> Настоящата ситуация не показва, че на руски спортисти трябва да бъде разрешено отново да участват. <…> Не сме съгласни с препоръката на МОК да се позволи пълноценно участие на Русия, но я вземаме предвид. За съжаление, отново трябва да признаем, че нашата гледна точка представлява позиция на малцинство в международния спорт, коментира председателят на Норвежкия олимпийски комитет Зайнеб Ал-Самарай.

ФИФА

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ФИФА е информирана за решението на МОК временно да отмени забраната за участие на Руския олимпийски комитет. ФИФА ще преразгледа това решение, преди да предприеме по-нататъшни стъпки, в координация със заинтересованите страни, коментира Оле Далин.

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Дмитрий Навоша

Беларуският журналист, съосновател на медийния проект „Трибуна“ Дмитрий Навоша е по-категоричен в изказването си: "За съжаление, все още не съм намерил цензурирани думи. Ще се огранича до исторически бележки. Олимпийските игри през 1936 г. се проведоха в Германия, която беше украсена със свастики. Тогава МОК също противопостави на всички инициативи за отлагането им с почти същите думи: „не бива да политизираме спорта“. След Втората световна война МОК призна, че действията му са били грешка и се извини.

Летни Олимпийски игри през 1936 г. в Берлин

Украйна

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Националният олимпийски комитет (НОК) на Украйна излезе с изявление, в което се казва: "Считаме това решение за преждевременно, необосновано и взето без да се вземат предвид обективните обстоятелства, които остават непроменени: Руската федерация продължава пълномащабната си въоръжена агресия срещу Украйна, грубо нарушавайки международното право и основните принципи на мира и сигурността. <…>

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Снимка от масов гроб в Буча. Getty images

Особено сме обезпокоени, че единственото основание за временното възобновяване на дейността на руския олимпийски комитет беше обявяването от руската страна за прекратяване на операциите във временно окупираните територии на Украйна. Същевременно НОК на Украйна многократно е информирал МОК и международните спортни федерации и е предоставял доказателства, че руския олимпийски комитет и подчинените му спортни организации продължават да извършват дейности, които нарушават териториалната юрисдикция на Националния олимпийски комитет."

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Министрите

Министър на младежта и спорта на Украйна Матвей Бедни и министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибига коментираха, че "решението на МОК за отмяна на препоръките за ограничаване на участието на руски спортисти е тревожен сигнал за цялата международна общност. Призоваваме правителствата на държавите, домакини на международни спортни състезания, да предотвратят показването на руски държавни символи на тяхна територия. Под това знаме продължава непровокираната война срещу Украйна, ежедневно загиват цивилни, а украинските градове се разрушават. Символите на държава-агресор не могат да станат част от спортно събитие."

Летни Олимпийски игри през 1936 г. в Берлин

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Те припомниха, че "Олимпийското движение е основано на ценностите на мира, уважението към човешкото достойнство и отговорността. Затова се надяваме, че въпросът за използването на руски държавни символи по време на Олимпийските игри ще бъде разгледан отделно. Призоваваме също така международните спортни федерации да запазят настоящите ограничения срещу представители на държавата агресор."

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Олимпийският шампион

Олимпийският шампион и настояща депутат от Върховната рада Жан Беленюк каза: "Маските отдавна са свалени. След хиляди убити украинци, след ежедневни ракетни атаки и терор срещу цивилното население, след разрушени градове и спортна инфраструктура, предприемането на стъпки за приспособяване към държава-агресор не е олимпийска ценност. Става въпрос за затваряне на очите за войната. Подобни решения са срамни. Те хвърлят сянка върху цялото олимпийско движение и завинаги ще останат голямо петно ​​върху репутацията на МОК. Олимпийското движение трябва да бъде символ на мира. Но мирът не може да се изгради, като се преструваме, че агресията не съществува."

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Летни Олимпийски игри през 1936 г. в Берлин

Олимпийски игри със свастики

XI летни Олимпийски игри се провеждат в Берлин от 1 до 16 август. Градът е окичен със знамена със свастики и такива с олимпийския символ. Това са последните Олимпийски игри преди Втората световна война.

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Берлин е избран за домакин на XI Олимпийски игри през 1931 г. - по време на Ваймарската република, две години преди националсоциалистите да дойдат на власт в Германия. През 1933 г., по инициатива на Американския атлетически съюз, възможността за преместване на Олимпийските игри от столицата на нацистка Германия в друга държава започва сериозно да се обсъжда. Расизмът, един от стълбовете на националсоциализма, е широко обсъждан в международната преса, която възмутено цитира германска пропаганда, която прави унизителни препратки към „нисшите раси“ - по-специално чернокожите и евреите. Инцидентите с уволнения на евреи от германския спорт и спортната бюрокрация в Германия наляха масло в огъня.

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Реакцията на МОК тогава

Международният олимпийски комитет отговаря на вълната от негативно обществено мнение: официално искане в този смисъл е изпратено от президента на МОК до Карл фон Халт, председател на Берлинския организационен комитет, който отговаря така: "Ако антигерманската преса призовава вътрешните германскrте въпроси да бъдат издигнати на олимпийско ниво, това е осъдително и демонстрира неприятелско отношение към Германия по най-лошия възможен начин... Германия е в разгара на национална революция, характеризираща се с изключителна, безпрецедентна дисциплина. Ако в Германия има изолирани гласове, призоваващи за прекъсване на Олимпийските игри, те идват от среди, които не разбират олимпийския дух. Тези гласове не бива да се приемат насериозно."

Снимка от масов гроб в Буча. Getty images

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В крайна сметка МОК изпраща специална разследваща комисия в Берлин. Членовете ѝ обаче не откриват нищо, „което би могло да навреди на олимпийското движение“, а ръководителят на комисията, президентът на Американския олимпийски комитет Ейвъри Бръндидж, направи публично изявление, че бойкотът е „идея, чужда на духа на Америка, конспирация за политизиране на Олимпийските игри“ и че „евреите трябва да разберат, че не могат да използват Игрите като оръжие в борбата си срещу националсоциалистите“.

Извинението

След края Втората световна война действията на МОК преди Олимпийските игри в началото на 30-те години на миналия век се оказват погрешни и Международният олимпийски комитет се извинява публично. Четвърт век по-късно.

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Снимки: Getty images