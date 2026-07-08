Топлинен купол захлупва Европа до дни, чакат ни 45 градуса: Meteo Balkans с важно предупреждение

Изпепеляващ топлинен купол ще захлупи Европа през оставащите дни от юли, тъй като над западната част на континента се установява устойчив антициклонален блокиращ процес. Това метеорологично явление, пишат колегите от Meteo Balkans, създава условия за продължителна гореща вълна, при която температурите могат да останат много над климатичните норми в продължение на дни.

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Испания, Португалия и Франция ще са най-силно засегнати от тази гореща въздушна маса. В последните дни в тези страни вече се наблюдават много високи температури, значително над средните за периода. В отделни райони температурите достигат и надхвърлят 40°C, а прогнозите показват голяма вероятност горещият въздух да се разпространи към Централна Европа и Балканския полуостров.

Какво е топлинен купол?

Терминът "топлинен купол" се отнася за ситуация, при която мощна област на високо атмосферно налягане се установява над даден регион и блокира движението на по-хладни въздушни маси. През това време въздухът в тази зона се спуска към земната повърхност, загрява се допълнително и започва да действа като своеобразен капак, който задържа топлината.

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Когато този процес продължава по-дълго време, следват:

дълги периоди с екстремно високи температури

много опасни горещи вълни

сериозно намаляване на влагата в почвата

увеличаване на риска от горски пожари

силен топлинен стрес за хората

Над 40 градуса в части от Европа

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Метеорологичните модели показват, че през следващите дни въпросният топлинен купол ще остане стабилен над Западна Европа. Така още топлина ще започне да се натрупва и ще поддържа температури между 35°C и 40°C в много райони, като локално са възможни и по-високи стойности, предупреждават от Meteo Balkans.

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Най-високите температури се очакват в части от Иберийския полуостров и Франция, където отклоненията спрямо климатичната норма могат да бъдат над 10°C. В някои райони прогнозите сочат възможност за температури около 42–45°C при максимално развитие на горещата въздушна маса.

В тази ситуация и при продължително отсъствие на валежи, в комбинация с много високи температури, се стига до бързо изсушаване на почвата. Това увеличава опасността от възникване и бързо разпространение на горски пожари, особено в районите на Южна Европа.