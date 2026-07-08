Най-важните новини за деня: 8 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 юли 2026 г.

ДОГОВОРЪТ С "БОТАШ" ЗАД КУЛИСИТЕ: НАКЪДЕ ДУХА ВЯТЪРЪТ

Турция преследва нещо много конкретно – 15 месеца спрямо сега е 1 октомври, 2027 година (след 15 месеца трябва да предоговорим договора с "Боташ"). Тогава трябва да бъде спрян изцяло вносът на руски газ в Европа. България също ще трябва да преустанови транзита до европейски държави. Но "Боташ" иска да се превърне в търговец на природен газ, защото агрегира големи количества от различни източници – от Азербайджан, от Близкия изток, от Русия. "Боташ" иска да продава нещо, което нарича "турски бленд". Само че на какво мирише този бленд - "най-вероятно мирише на руски газ". Това заяви Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията.

ФИРМИ ОТ ДЕЛОТО ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА "ХЕМУС" СТРОЯТ НА "ТРАКИЯ" СЛЕД СКАНДАЛНО ПРЕВЪЗЛАГАНЕ

Фондация “Антикорупционен фонд” (АКФ) е установила потенциална схема за незаконно превъзлагане при ремонтните дейности на автомагистрала “Тракия” през юни тази година. По веригата e дружество, свързвано с бизнесмена Христофорос Аманатидис - Таки, както и фирми, замесени в скандала с източването на над 54 млн. лв., предназначени за строителството на АМ „Хемус“, твърдят от АКФ. Проектът за милиони евро е възложен от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) на „Автомагистрали“ ЕАД, въпреки че държавното дружество няма необходимия капацитет да извършва подобен тип дейности – факт, констатиран от Сметната палата още през 2021 г.

"БДЖ Е В КОЛАПС": ТРАНСПОРТНИЯТ МИНИСТЪР РАЗКРИ, ЧЕ ОТ 266 ВАГОНА САМО 116 СА С КЛИМАТИК

В БДЖ положението е повече от трагично и е в колапс. И това не е защото няма пари, защото през годините са наливани милиарди. Това каза министърът на транспорт Георги Пеев в ефира на Нова телевизия - от казаното излезе, че въпреки горещото лято положението е тип "замръзване". По думите му в 50% от железния път скоростта е намалена, въпреки че е проектиран за по-висока скорост. Той бе категоричен, че ситуацията е такава, защото е работено на парче и е нямало дългосрочно планиране.

ДЕМЕРДЖИЕВ НАМЕКНА, ЧЕ ПЕЕВСКИ ИМА ЧАСТЕН САМОЛЕТ - НАД 180 ПОЛЕТА СА ПЛАЩАНИ С ПАРИ ОТ КТБ?

"Въпросът е как политик, започнал от лидер на младежко НДСВ има финансов ресурс да заплаща над 180 полета с частен самолет. Как санкциониран по "Магнитски" си позволява плащането на тези полети? Тук също има интересни данни. Адвокатът, който го е придружавал на полета, изниква въпроса дали не е представлявал дружества, които не са придобили активи например от КТБ и има ли връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на част от тези активи." Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и потвърди, че се извършват допълнителни проверки по случая с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като според него има редица въпроси, които изискват отговор.

НЕДОПУСТИМО: СЪДИЯ АТАНАСКА ДИШЕВА ЗА ПЪТУВАНИЯТА НА АТАНАСОВА И РУСИНОВА С ПЕЕВСКИ И ЕВРОТО (ВИДЕО)

Недопустимо. Така в предаването Студио Actualno съдия Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, определи пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова с Делян Пеевски до Дубай и на шефката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова в една кола с лобиста Петър Петров Еврото до Македония. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не отстрани от длъжност Русинова, а поиска от нея писмено становище по искането за нейното отстраняване, но без да посочи срок, в който Русинова да го представи: “За съжаление тези два случая, за които споменахте, боя се, че са само отделни случаи. Те показват като че ли един модел на поведение, който се наложи като приемлив.

ВАСИЛ БОЖКОВ СЪДИ САЩ ЗА САНКЦИИТЕ ПО "МАГНИТСКИ": В ДЕЛОТО ИЗПЛУВАТ ИМЕНА НА ПОЛИТИЦИ

Васил Божков води интензивна битка във федералния съд във Вашингтон, Окръг Колумбия, срещу финансовото министерство на САЩ за сваляне на санкциите за корупция по глобалния закон "Магнитски". Делото е заведено през октомври 2025 г. и по него има постоянно движение, става ясно от базата данни за проследяване и търсене на дела в американските съдилища Pacer Monitor. Делото се води "Божков срещу Смит" - става въпрос за директора на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ Брадли Смит. Именно тя наложи санкциите преди пет години.

МНОГО ПО-СКЪПО ЛИ Е В КРАКОВ СПРЯМО СОФИЯ? ОТРЕЗВИТЕЛНО СРАВНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ

Мнозина смятат, че няма особен смисъл да сравняваме цените на продуктите, които си купуваме в магазините в България, с тези, които се предлагат в други европейски градове. Истината обаче е, че "гледането в чуждата купичка" е не само необходимо, но понякога действа и отрезвяващо. Особено ако човек не е много наясно какво купува, къде го купува и защо то има точно определена цена. В днешния материал, посветен на цените в чужбина, ще направим бърза съпоставка колко струват плодовете и зеленчуците в София, спрямо тези в полския град Краков. Правим уточнението, че ще разглеждаме цените само на продукти, продавани в най-разпространените супермаркети в Краков, а не на такива, предлагани на открити пазари.

МАРТА КОС УБИ МАКЕДОНСКИТЕ ОПОРКИ: НИКОЯ ДЪРЖАВА НИКОГА НЕ Е ПОЛУЧАВАЛА ГАРАНЦИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В ЕС

Комисарят по разширяването Марта Кос ще бъде днес в Скопие и вече даде интервю за Македонската информационна агенция (МИА), с което на практика уби основните македонски опорки относно липсата на напредък за Европейския съюз и за това, че нямат гаранции срещу България. В контекста на въпроса защо Северна Македония не е получила гаранции, че няма да ѝ бъдат налагани нови условия, ако изпълни исканията на България, тя заяви, че „нито една държава не е получила това досега“, предаде македонската медия "Фактор".

ГОЛЕМИ ИЗНЕНАДИ В НАТО С ПАРИТЕ ЗА ОТБРАНА, БЪЛГАРИЯ СЪЩО ЩЕ ХАРЧИ ПОВЕЧЕ

Актуализирани данни на НАТО, публикувани на 7 юли в навечерието на срещата на върха на лидерите в Анкара, показват очакване пет държави членки на отбранителния съюз да постигнат новата цел на Алианса да отделят 3,5% от брутния си вътрешен продукт за основни разходи за отбрана още през 2026 г. Целта, договорена на миналогодишното събитие на върха в Хага, беше с хоризонт до 2035 г., но агресивната война на Русия в Украйна и намаляващата подкрепа на САЩ за Европа очевидно са повлияли моментално и са забързали процеса за някои страни.

ПРАВОСЛАВНАТА ВЯРА Е БЛИЗКА ДО РАЗБИРАНИЯТА В ИРАН: ДЕПУТАТ ОТ "ВЪЗРАЖДАНЕ" ЗА ВИЗИТАТА СИ НА ПОГРЕБЕНИЕТО НА ХАМЕНЕЙ

Получихме поканата да отидем на погребението на аятолах Али Хаменей от иранското посолство. Идеята е да изграждаме дипломатически мостове. Това заяви депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев, който опита да определи като "пропаганда“ факта, че "Хизбула" като терористична групировка е финансирана от Техеран. Такива като "Хизбула" съществуват заради Израел и защото Израел "ги избива". "Това е държава (Иран), която няма желание да финансира по никакъв начин тероризъм, иска да живее в мир – но те оставени ли са намира", е тезата на Георгиев.

КАК ДА СИ ПРАВИМ БЕНЗИН ВКЪЩИ: ТОЧКА НАСТОЯЩА В ПЛАНА ЗА СВО НА ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

Как да си правим бензин вкъщи – изведнъж търсенето на отговора на този въпрос в "Яндекс" (Yandex), руският еквивалент на Google, е скочило драстично. Точно тези данни са изключително показателни за положението в Русия и колко тежко почва да се отразяват украинските далекобойни удари, които съсипват руската петролна индустрия в огромен мащаб. Най-новият тежък удар е затварянето на рафинерията в Омск, която е най-голямата в Руската федерация и се намира на около 2700 километра от границата на Русия с Украйна. Тя беше поразена от украински далекобойни дронове – още едно доказателство колко много се промени вече войната в петата си година, след като Киев има възможности да нанася удари, за които през 2022 година беше абсурд да се мисли. Неслучайно украинският външен министър Андрий Сибиха каза при старта на срещата на върха на НАТО в Анкара, че Украйна вече не зависи от позволението на който и да е съюзник, за да планира и реализира – ОЩЕ: След украинска атака: Най-големият производител на бензин в Русия спря работа

АНАЛИЗ: РУСКАТА ЕСКАЛАЦИЯ СРЕЩУ КИЕВ Е ПРИЗНАК НА СЛАБОСТ ОТ СТРАНА НА ПУТИН

На 1 юли Русия започна масиран въздушен удар срещу Киев. Руският президент Владимир Путин несъмнено се надяваше това да бъде демонстрация на господство, помагайки за опровергаване на появили се наскоро твърдения, че Украйна получава предимство на бойното поле, пише Foreign Policy. Изданието отбелязва, че продължаващото разчитане на Москва на подобни сурови стратегии е най-добре да се разглежда като признак на слабост. Ръководството, военните и народът на Украйна разбират, че каквито и ужаси да извърши Русия, те няма да бъдат сломени.

ВОЙНАТА НА БЪДЕЩЕТО: САЩ ВЕЧЕ ГУБЯТ ТЕХНОЛОГИЧНОТО СИ ПРЕДИМСТВО

По време на неотдавнашната кампания срещу Иран САЩ доминираха в небето, използвайки конвенционалната си въздушна мощ. Американските военни бомбардираха цели в Иран, извършвайки над 13 000 удара. Но това технологично превъзходство и огромната огнева мощ не попречиха на Иран да отвърне на ударите, пише Foreign Affairs.

ЛЕВСКИ БИЕ ПО ИНТЕРЕС МАЧ ОТ НАГЛАСЕНИЯ МОНДИАЛ! ПРАЗНУВАМЕ ОТПАДАНЕТО НА САЩ | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Аржентина отстрани Египет от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико след някои дискусионни решения на главния съдия и ВАР. "Фараоните" обвиниха ФИФА, че Мондиал 2026 е нагласен. Това бяха и основните теми, които се превърнаха в основни за епизод 15 на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Друга гореща тема в епизода беше мегасблъсъкът между Португалия и Испания, където "ла фурия" победи Кристиано Роналдо и компания.