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Автопилот - включен: Нашият допамин за 8 юли

08 юли 2026, 22:30 часа 309 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Автопилот - включен: Нашият допамин за 8 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

"Какво ме гледате? На вас не ви ли се е случвало?!"

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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