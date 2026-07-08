Автопилот - включен: Нашият допамин за 8 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
"Какво ме гледате? На вас не ви ли се е случвало?!"
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#cats #catlovers #funnyanimals #animallovers #funnyanimalvideos pic.twitter.com/symKdZNlBl— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) July 7, 2026
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