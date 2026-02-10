Спорт:

ЕС и гаранциите за Украйна - само "Коалиция на желаещите" е опция: Говори евродепутатът Андрей Ковачев (ВИДЕО)

10 февруари 2026, 13:46 часа 262 прочитания 1 коментар

Гаранциите за сигурност на Украйна, които Европейският съюз ще даде при евентуално бъдещо споразумение за мир, могат да бъдат само на основата на "Коалицията на желаещите", заяви евродепутатът от ГЕРБ/EНП Андрей Ковачев в отговор на въпрос от Actualno.com. Законодателят, който е член на Комисията по външни работи на ЕП, участва в онлайн дискусия на тема „Каква е ролят​а на ЕС в световната политика“, организирана от Бюрото на ЕП.

Още: Европа сякаш подготвя сближаване с Путин

"Само Украйна може да решава въпроса с териториите"

"Тук може да има само "Коалиция на желаещите" - страни от ЕС, които биха искали да гарантират на място това бъдещо споразумение. Ние не знаем какво ще бъде това мирно споразумение, дотам все още не се е стигнало, въпреки че се връщам от Вашингтон и чух Доналд Тръмп, който казва, че преговорите са напреднали, но има още неща да се решават. Най-тежкият и чувствителен въпрос е за териториалната цялост на Украйна. Това може да го решава само Украйна. Не може да си позволим, както при Ньойския и Парижкия мирен договор, някой друг да решава откъде ще мине границата", каза Ковачев.

Снимка: Андрей Ковачев, БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той подчерта, че е ключово участието на Съединените щати в бъдещи гаранции за сигурността на Украйна. "Специално казвам "Коалиция на желаещите" - за да не кажат пропагандаторите, че ще изпращаме войници, заедно с ангажимент на САЩ за това да не се повтори агресията. Един агресор, ако успее да получи победа - от негова пропагандна гледна точка, и има териториални придобивки, то неговият апетит ще нарасне. Около 10% от БВП на Руската федерация се използва в момента на военни цели, за производство на завоевателна техника. След няколко години може да има готов арсенал от военна техника, която ще е готова да тръгне още по̀ на запад, ако нямаме справедливо мирно споразумение", смята евродепутатът.

Още: ЕС да гласува без пълно единодушие? Наш евродепутат от най-голямата група разкри нагласите (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски вече заяви, че документите за гаранциите за сигурност - част от мирния план - са вече готови. Отдавна се говори, че Киев ще получи гаранции, подобни на чл. 5 от договора на НАТО, т.е. нападение срещу Украйна ще се счита за нападение срещу гарантите и те ще трябва да реагират.

Европейски сили, подкрепяни от САЩ, ще бъдат разположени в Украйна в случай на системни нарушения на евентуално примирие от страна на Русия, съобщи Financial Times на 3 февруари, позовавайки се на неназовани източници. Това е част от „многостепенен“ план за реакция, който да бъде приложен в случай на спиране на сраженията. Той е бил обсъден през декември и януари от украински, европейски и американски официални лица: САЩ и Европа със съгласие да отговорят с военна сила срещу Русия при определен сценарий.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

Вече има сформирана "Коалиция на желаещите", водена от Великобритания и Франция, която е готова да изпрати хиляди военни като част от мироопазващ контингент в Украйна - оценките варират от около 15 до 30 000 души. Целта е те да са разположени далеч от фронта, а основната им функция да е обучение на украинската армия и следене за това дали Русия няма да атакува отново при постигане на евентуално споразумение. Москва счита подобни сили за "легитимна цел" и се обявява против тези планове, залегнали в плановете за мир.

Още: Разкриха 5-степенен план за бързо членство на Украйна в ЕС, в центъра е Орбан

Справедлив мир за Украйна

"Нямаме нищо против (Русия), харесваме руската музика, култура, език - става въпрос за управлението на Руската федерация, което извършва сериозни престъпления срещу човечеството в Украйна. Тази война трябва да свърши, колкото се може по-бързо, със справедлив мир. Това не означава руски мир. Означава мир със зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и Русия да плати за възстановяване на щетите", заяви Андрей Ковачев.

"Има международен ред, който установява границите в света – това е цивилизацията. Ако се връщаме към джунглата – да, по-силният може да вземе дадена територия", добави той.

Още: Путин не спира да живее с ултиматумите от 2022 г. въпреки 1,2 млн. военни жертви. Накъде за Русия след мисия "Гуляйполе"? (ОБЗОР-ВИДЕО)

Превъоръжаването на ЕС - не може да има отбрана, отделена от НАТО

Що се отнася до отбраната на ЕС, Ковачев е категоричен, че "искаме да имаме силен отбранителен стълб на НАТО". По думите му - за заместване на НАТО или отделна отбрана "не се говори и не трябва да имаме грешна представа, когато говорим за европейска армия, европейска отбрана или капацитет за дронове, изкуствен интелект и работа с хибридните заплахи".

Снимка: Getty Images

"Теорията, че можем самостоятелно и в кратко време да сме си самодостатъчни да се отбраняваме, е приказка, която не отговаря на реалността – от логистична гледна точка, от гледна точка на сателитно покритие и командване. Те са ефективни само в рамките на НАТО", категоричен е евродепутатът.

Още: По-лесни инвестиции и участие на Украйна в Европейския фонд за отбрана: ЕП гласува "за"

"В отбранителната индустрия имаме егоизъм – френският отбранителен комплекс не иска да си сътрудничи с германския или италианския. Имаше много проекти за съвместно закупуване на техника и производството ѝ, но досега буксуваше, не беше приоритет на ЕС. Външната ситуация в света ни накара да преосмислим този егоизъм - че не води до нищо добро за всички нас, и да започнат тези компании да си сътрудничат, за да отговорим на ситуацията около нас", посочи той.

Андрей Ковачев акцентира и върху изграждането на инфраструктурни проекти с двойно предназначение като част от повишаването на разходите за отбрана до 5% от БВП на страните членки на НАТО до 2035 г. Един такъв пример е Коридор 8, по който трябва да може да се премества военна техника от Италия до България (и обратно) в случай на извънредна ситуация.

Още: Европейската комисия обмисля втора схема за SAFE заеми за отбранителни проекти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
мирни преговори Европейски съюз Европейски парламент НАТО Андрей Ковачев мир Украйна мироопазващ контингент Украйна гаранции за сигурност Украйна война Русия НАТО превъоръжаване Европа коалиция на желаещите авторски
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес