ЕС не е в настроение да "се преструва" на преговори (СНИМКИ И ВИДЕО)

Дискусия за Brexit и бъдещето на Европейския съюз е в дневния ред на депутатите в Европарламента днес.

Masses of empty seats as Brexit debate in the European Parliament begins.

Brexit party out in force, cheering, when Brexit mentioned. pic.twitter.com/lbLth1ObD5 — Jennifer Rankin (@JenniferMerode) September 18, 2019

MEP Guy Verhofstadt: "It's good to repeat that this parliament will never accept an agreement with the UK where Britain can have all the advantages of free trade and zero tariffs..."https://t.co/lTVTugCe2i pic.twitter.com/obYRiIQi8t

MEP Geoffrey Van Orden: "On EU citizens the British government has been very clear, they are welcome to stay and it's committed to protecting their rights..."https://t.co/lTVTugCe2i pic.twitter.com/plyXjMqpLr — euronews (@euronews) September 18, 2019

При почти празна зала започна изслушването на главния преговарящ за Brexit Мишел Барние и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. Това показват снимки, качени в Twitter на журналисти, отразяващи дебатите.Общото настроение сред присъстващите евродепутати е, че британците трябва да бъдат оставени на себе си, за да определят сами съдбата си, но не трябва да бъде позволявано да се преодолее предпазния механизъм. Според повечето изказвания не трябва да се стигне до твърда граница между Ирландия и Северна Ирландия. Изказването беше в основата на думите на лавният преговарящ за Brexit от страна на Европейския съюз Мишел Барние. Той предупреди, че Брюксел не е в настроение да се „преструва на преговори“, изтъквайки липсата на конкретни предложения за сделка от Лондон, предава AFP.„Това със сигурност не е въпрос на преструване на преговори", подчерта Барние в Европейския парламент в Страсбург. „В този изключителен и сложен процес… наша отговорност е да го продължим решително, с искреност", подчерта Барние пред депутатите. "Трябва да се каже истината за последиците от напускането, трябва да я обясните на вашето общество. Последиците ще бъдат много по-тежки и многобройни, отколкото искате да признаете", каза още той.В същото време председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер предупреди, че рискът от Brexit без сделка остава „много реален“. „Рискът от сценарий без сделка остава много реален. Това може би ще бъде изборът на Обединеното кралство, но в никакъв случай на Европейския съюз", подчерта Юнкер пред Европейския парламент в Страсбург два дни след срещата си сбританския премиер Борис Джонсън в Люксембург. Председателят на групата Алианса на либералите и демократите в Европа - Ги Верхофстат беше още по-категоричен в думите си."Добре е да повторим, че този парламент никога няма да приеме споразумение с Великобритания, в което Великобритания може да има всички предимства на свободната търговия и нулевите тарифи ..."Отговори му Джефри ван Орден, евродепутат от Консервативната партоя в ЕП. По думите му правителството на Обединеното кралство иска сделка, но трябва да напусне на 31 октомври. Това обаче не означава, че Великобритания ще затвори врати за гражданите на ЕС.Изказванията в ЕП продължават. Може да проследите на живо дискусията тук.В същото време във Великобритания 11 съдии от Върховния съд решават съдбата на премиера Борис Джонсън. Те трябва да отсъдят дали е законно спирането за няколко седмици на парламента точно преди 31 октомври. Подробности по темата можете да намерите тук.