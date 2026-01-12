ЕС сменя войниците от САЩ, които го пазят - разговорът е сериозен. Подготвя се свръхзвукова ракета за HIMARS (ВИДЕО)

Ако американците се изтеглят от Европа, кой ще се грижи за нейната сигурност? Какво ще стане с командването на военните структури на Стария континент? Тези въпроси постави Андриус Кубилиус, европейският комисар по отбрана и космическо пространство. И открои най-важното – какво ще стане, ако САЩ се изтеглят изцяло от европейския континент като военно присъствие – защото това означава 100 000 американски войници, които са носели отговорност за сигурността в Европа, да си тръгнат.

Кой тогава ще замести американците? Германците? Или мозайка от различни армии, които изглеждат добре, но които са орязани като възможности, макар външно да изглеждат добре? Преди 10 години Ангела Меркел и Еманюел Макрон го предлагаха под формата на европейска армия, но това си остана неподкрепено: да бъде създадена европейска армия от 100 000 войници, напомни Кубилиус. Според него точно това е решението и сега за Европа – той го каза по време на проведена в Швеция конференция по сигурността:

Освен това – еврокомисарят предложи да бъде създаден Европейски съвет по сигурността, който да предотврати разпад на сегашната командна структура с участието на САЩ в Брюксел. Може в бъдещия съвет да има постоянни членове и временни членове – общо между 10 и 12, а Великобритания също има място, добави Кубилиус. Ден преди да изрече думите си, испанският външен министър Хосе Мануел Албарес също призова да бъде създадена единна европейска армия в рамките на ЕС.

Междувременно, Съединените щати представиха проект за разработка на свръхзвукова ракета за ракетните системи за залпов огън HIMARS. Проектът се изпълнява от Castelion – компания, основана от кадри на SpaceX, и се очаква да бъде завършен до 2027 година. Името на ракетата е Blackbeard, обхватът ѝ ще е 1000 километра, а скоростта на полет – 5 пъти по-бърза от тази на звука. Ракетата ще има и навигационна система, с която ще може да се локализират цели, които се движат и която ще помага за провеждане на гладки операции при лоша видимост.

Освен за HIMARS, ракетата ще може да се ползва и по-тежката американска версия за залпов огън – системата М270

