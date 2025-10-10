Израелската армия се изтегли на новите си позиции, но остава в ключовия коридор Филаделфи (ВИДЕО)

Примирието в Ивицата Газа официално започна в полунощ на 10 октомври, след като израелската армия обяви, че е изтеглила войските си до договорените линии на разположение. Това е част от споразумението с "Хамас" за освобождаването на всички заложници, държани от терористичната групировка в палестинския анклав, договорено с помощта на американския президент Доналд Тръмп. В рамките на 72 часа, т.е. до понеделник на обяд, "Хамас" трябва да освободи 48-те пленници, като започне с 20-те, за които се смята, че са живи.

В миналото групата е заявявала пред посредниците, че не знае къде се намират телата на някои от убитите заложници, което може да забави връщането на телата. В същото време Израел трябва да пусне около 2000 палестински затворници.

„Към 12:00 [ч.], войските на IDF (Израелските сили за отбрана, бел. ред.) са се разположили на актуализираните линии на разположение, в съответствие с очертанията на споразумението за прекратяване на огъня и връщането на заложниците“, съобщава военното командване на Израел. „Войските на IDF в Южния команден център са разположени в района и ще продължат да действат за елиминиране на всяка непосредствена заплаха“, гласи съобщението.

Израел предупреждава палестинците: не се доближавайте до определени райони, все още сме там

След като примирието официално влезе в сила, военните на Израел отново предупредиха палестинците да не се приближават до районите, където израелските въоръжени сили все още са разположени като част от споразумението.

След частичното си оттегляне те сега контролират малко над половината от територията на анклава - 53 процента, като по-голямата част от нея е извън градските райони, предава The Times of Israel.

Това включва буферна зона по цялата граница на Ивицата Газа, включително коридора Филаделфи – граничната зона между Египет и Газа, заедно с Бейт Ханун и Бейт Лахия в най-северната част на територията, в източната периферия на град Газа и големи части от Рафах и Хан Юнис в южната част на Ивицата Газа.

„Съгласно споразумението, войските на IDF ще останат разположени в определени райони на Ивицата Газа. Не се приближавайте до войските на IDF в района до допълнително уведомление. Приближаването до силите ви излага на опасност“, предупреждава говорителят на IDF на арабски език.

Снимка: Getty Images

Той казва, че придвижването от южната част на Газа към северната част на ивицата и обратно е разрешено по крайбрежния път "Ал-Рашид" и магистралата "Салах а-Дин". „Предупреждаваме ви, че в северната част на Ивицата Газа приближаването до районите Бейт Ханун, Бейт Лахия, Шеджайя и районите, където са разположени войските, е изключително опасно“, казва още той.

„В южната част на ивицата е много опасно да се приближавате до района на граничния пункт Рафах, коридора Филаделфи и всички райони, където са разположени сили в Хан Юнис“, предупреждава говорителят.

Припомняме, че вчера започнаха преговори между Египет и Израел, тъй като не е ясно кой ще контролира коридора Филаделфи, където израелската армия има присъствие в момента. Ключовата гранична зона е заета от силите на Израел въпреки споразумението с Кайро тя да бъде освободена от военно присъствие на IDF.

Говорителят също така казва, че по крайбрежието на Газа „риболовът, плуването и гмуркането са много опасни. "Предупреждаваме да не влизате в морето през следващите дни. Забранено е да се приближавате до израелска територия и буферната зона. Приближаването до буферната зона е изключително опасно“, добавя той.

Палестинците се движат на север по плажната ивица

Медиите в Газа междувременно съобщават, че жителите на анклава са започнали да се завръщат в северната част на територията след оттеглянето на войските на IDF.

Кадри показват, че стотици жители, които от вчера чакаха на пътя "Ал-Рашид" по крайбрежието на Газа, са започнали да се придвижват на север, обратно към домовете си.

החזרה לצפון הרצועה שהחלה בדקות האחרונות pic.twitter.com/RO4Xk5OHXJ — Nurit Yohanan (@nurityohanan) October 10, 2025

