ЕС заплашва да спре парите за Венецианското биенале заради Русия, България подкрепя

Сериозно напрежение предхожда провеждането на тазгодишното Венецианско биенале, което трябва да започне на 9 май и да продължи до 22 ноември. Причината за дискусиите около събитието е решението на организаторите да допуснат Русия да участва за първи път, откакто Москва започна пълномащабна инвазия в Украйна, като различни страни призовават фестивала да преразгледа решението си, а ЕС заплашва да оттегли финансирането си. През ноември 2025 г. стана ясно, че България отново ще се включи в престижния културен форум.

Организаторите на престижната международна изложба обявиха по-рано този месец, че Русия ще бъде допусната до участие в събитието, което се провежда на всеки две години, като аргументираха решението си с това, че отхвърлят "всяка форма на изключване или цензура на културата и изкуството". Докато много страни имат национални павилиони на биеналето, Москва беше ефективно включена в черния списък от 2022 г., припомня "Politico".

В изявлението на организаторите на Венецианското биенале се казва: "Биеналето, подобно на град Венеция, продължава да бъде място за диалог, отвореност и артистична свобода, насърчаващо връзките между народите и културите, с неизменна надежда за прекратяване на конфликтите и страданията."

България се включи в писмо на европейските държави против завръщането на Русия

В съвместно писмо, изпратено до организаторите, министрите на културата на 22 европейски страни, както и други висши културни представители, включително такива на България (в лицето на заместник-министъра на културата Виктор Стоянов), Франция, Германия, Полша и Украйна, призоваха Биеналето "да преразгледа участието на Руската федерация".

"В отговор на тази продължаваща агресия и нейните опустошителни човешки и културни последствия, Руската федерация остава обект на европейски и международни санкции, включително в областта на културата, наложени за нарушаване на международното право и суверенитета на Украйна", пишат те.

В писмото се казва още: "Войната на Русия доведе и до систематично унищожаване на културния живот и наследство на Украйна. Според украинските власти най-малко 342 артисти са били убити, а 1685 обекта на културното наследство и 2483 културни инфраструктурни съоръжения са били унищожени или повредени. Тези цифри отразяват не само загубата на физически структури, но и заглушаването на гласове и изтриването на културната памет. В този контекст предоставянето на Русия на престижна международна културна платформа изпраща дълбоко тревожен сигнал. Отбелязваме също така политическия характер на проекта, свързан с руския павилион, и подозренията за връзки с лица, тясно свързани с руския политически елит. Тези връзки повдигат сериозни въпроси относно риска от държавно направлявана културна дипломация, представяна под прикритието на артистичен обмен".

Всички държави, чиито представители са подписали писмото, са Австрия, Белгия, България, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция и Украйна.

ЕС заплашва да спре субсидията за Биеналето

Междувременно, в съвместно изявление във вторник, комисарят по технологиите Хена Виркунен и комисарят по културата Глен Микалеф заявиха, че "държавите-членки, институциите и организациите трябва да действат в съответствие със санкциите на ЕС", добавяйки, че решението на фестивала да възстанови павилиона след четиригодишно отсъствие "не е съвместимо с колективния отговор на ЕС на бруталната агресия на Русия".

Комисарите предупредиха, че ако на Русия бъде позволено да участва, те "ще разгледат по-нататъшни действия, включително спиране или прекратяване на текущата субсидия от ЕС за фондацията "Биенале", която организира събитието.

"Отвратително решение"

Италианското министерство на културата заяви, че фондацията "е взела напълно независимо решение за участието на Руската федерация в 61-вата Международна изложба на изкуствата във Венеция, въпреки противопоставянето на италианското правителство". Президентът на Биеналето Пиетрангело Бутафуоко защити решението, като заяви пред италианските медии, че изложбата е "пространство на примирие", където изкуството преобладава над геополитиката. Той потвърди, че Русия, Иран, Израел, Украйна и Беларус ще бъдат представени.

Ксения Малих, съкуратор на украинския павилион на Биеналето, заяви пред украинската обществена телевизия "Суспільне", че завръщането на Русия на големи международни арт събития не е изненада за украинската културна общност. "Всички, които са участвали в международни културни проекти през последните четири години, за съжаление не са много изненадани, защото Русия през цялото това време е намирала начини да се включи във важни събития под една или друга форма", каза тя.

Литовският външен министър Кюстутис Будрис написа в X, че "не може да има връщане към обичайния ред на нещата с убиец и терорист. Русия продължава своята мащабна война срещу Украйна... Решението да се разстеле червеният килим пред мрачната културна дипломация на Русия е отвратително".

Италианското министерство на културата заяви, че се противопоставя на решението на фестивала, което беше приветствано от Михаил Швидкой, специален представител на Кремъл за международно културно сътрудничество, като "доказателство, че руската култура не е изолирана".

Москва се опитва да използва изкуството, културата и спорта като инструменти на меката сила, за да сложи край на дипломатическата си изолация на световната сцена. Украйна призова европейските и други страни да поддържат бойкота срещу руски културни дейци и институции, пише още "Politico".