За Северна Ирландия: Киър Стармър се кани да се възползва от кризата в Близкия изток

Британският премиер Киър Стармър обеща, че правителството "няма да толерира" доставчиците на гориво за отопление да се възползват от кризата в Близкия изток, предадоха Пи Ей медия/ДПА и БТА. Стармър ще подчертае по време на посещението си днес в Белфаст, че цените на горивото за отопление трябва да бъдат "справедливи, прозрачни и обосновани". Той ще проведе срещи с политически лидери, включително с първия министър Мишел О'Нийл и заместник-първия министър Ема Литъл-Пенгели, на фона на нарастващите опасения относно въздействието на войната в Близкия изток върху цените на енергията.

Каква е ситуацията с горивото на Острова?

Около две трети от жилищата в Северна Ирландия използват гориво за отопление. Световните цени на петрола се повишиха рязко в отговор на войната в Близкия изток, като Иран започна удари в отговор на атаките на САЩ и Израел, а разходите за отоплително гориво за домакинствата са се повишили.

Пазарът в Северна Ирландия, за разлика от този на газа и електроенергията, не е регулиран.

Правителството заяви, че Стармър ще използва посещението си в Северна Ирландия, за да "подчертае неуморния си фокус върху намаляването на разходите за живот на работещите хора".

В изявление се казва: "Осъзнавайки, че по-голямата част от домакинствата в Северна Ирландия разчитат на отоплително масло за отопление на домовете си, министър-председателят ще отправи силно послание към компаниите, че цените трябва да бъдат справедливи, прозрачни и обосновани, а не завишени за сметка на работещите хора."

"Ако компаниите повишат цените без основателна причина, правителството ще предприеме мерки, включително чрез регулиране."

Премиерът заяви, че глобалната нестабилност има реално въздействие върху живота на работещите хора в Обединеното кралство и знам, че семействата в Северна Ирландия са загрижени за това какво може да означава войната в Близкия изток за техните финанси – особено като се има предвид, че толкова много домакинства разчитат на гориво за отопление на домовете си, добави Стармър.

"Нека да бъда ясен – няма да толерираме спекулации или нелоялни практики", категоричен бе Киър Стармър. И уточни, че в Белфаст прекарва времето си не само в срещи с политиците, които вземат решения, но и с хората, чийто живот е повлиян от конфликтите в чужбина и подхода, който възприемаме у дома.

Правителството е поискало от Комисията за конкуренция и пазари да разгледа цените на отоплителното гориво. По време на посещението премиерът ще се срещне и с членове на местната общност, за да обсъдят разходите за живот.

