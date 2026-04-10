Естония не смее да задържа руския сенчест флот в Балтийско море: Твърде голям риск

Естония ще се въздържи от задържането на кораби от руския сенчест флот в Балтийско море. Талин се опасява, че конфискуването на петролни танкери и други кораби, срещу които Западът е наложил санкции, може да накара Москва да ги защити с военна сила. Това каза командващият естонските военноморски сили контраадмирал Иво Варк.

"Рискът от военна ескалация е просто твърде висок", заяви Варк, цитират от Ройтерс.

Великобритания и други европейски държави, включително Франция, Белгия и Швеция, засилиха усилията си за задържане на танкерите, използвани от Москва за осигуряване на жизненоважно финансиране за войната ѝ срещу Украйна.

Още: Затвор и глоби: Готвят се френски крути мерки срещу руския сенчест флот

Естония обаче, разположена в близост до основните руски съоръжения за износ на петрол във Финския залив, проявява сдържаност след неуспешен опит на нейните сили да се качат на борда на руски кораб миналата година.

Естония би обмислила намеса единствено в случай на непосредствена опасност, като повреда на подводната инфраструктура или разливи на петрол, добави Варк.

През Ла Манша: Русия пази танкери с военен кораб. Британският флот прогони руски подводници (ВИДЕО)