Естония разреши на армията да потапя руски цивилни кораби

Президентът на Естония Алар Карис одобри промени в Закона за организацията на въоръжените сили и Икономическата зона, които позволяват на армията да използва сила срещу цивилни кораби, считани за заплаха за ключова инфраструктура на страната. Това съобщи естонската обществена телевизия ERR.

Според информацията, приетите изменения дават на естонските въоръжени сили правото да предприемат военни действия в морската зона на страната, когато има опасност за критични обекти, включително отбранителни съоръжения, пристанища и друга стратегическа инфраструктура. Още: Кремъл набеляза конкретна държава от НАТО със сценарий в стил "Украйна"

Преди това законът бе одобрен от парламента на Естония.

Припомняме, че на 11 април естонските сили за отбрана за първи път задържаха танкер от руския сенчест флот, превозващ суров петрол близо до остров Аегна в залива Мууга в Балтийско море.

Според командващия ВМС на Естония Иво Вярка, задържането е извършено с цел проверка на документите и правния статут на кораба, който се е насочвал към пристанището Уст-Луга в териториалните води на Естония. Три естонски военни кораба дежурят близо до танкера, който според службата Marinetraffic плава под флага на Джибути. Още: Една седмица мотаене от НАТО и Естония ще е превзета. Ще е ред на Литва

На фона на международните реакции, руският президентски съветник Николай Патрушев, който оглавява Морския съвет на Русия, остро осъди новия закон. Той го определи като "отвратителен" и подчерта необходимостта от незабавното му премахване.

❗️Estonian extreme cases❗️



The President has approved a law allowing the military to attack civilian ships if they are seen as a threat.



Its connected with increasing number of sabotage cases in the Baltic Sea, during which undersea cables are damaged.



In addition — they will… pic.twitter.com/zH4Faye1Wz