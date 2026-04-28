Естония ще забрани на руснаци и беларуси да купуват недвижими имоти в страната

Естонското министерство на вътрешните работи е подготвило изменения в закона за ограниченията върху придобиването на недвижими имоти, които ще забранят на руски и беларуски граждани без разрешение за постоянно пребиваване да купуват имоти в страната.

Целта на инициативата е да се ограничи възможността на враждебни държави или контролирани от тях лица да използват недвижими имоти за разузнавателни цели, саботажни операции или дейности за влияние, насочени срещу Естония, съобщава естонската обществена медия ERR.

Забраната ще засегне и компании, регистрирани в Русия и Беларус, както и юридически лица, в които граждани на тези страни са бенефициентни собственици. Ограниченията няма да имат обратна сила и няма да се прилагат за лица с разрешения за дългосрочно пребиваване, чийто произход вече е достатъчно проверен от държавата.

Още: Мита от ЕС за руските стоки, за да се финансира Украйна: Естонско предложение

Предвижда се промените в закона да нямат действие със задна дата, така че вече закупени имоти няма да бъдат засегнати от тях.

Естония измисли мита за руския внос: Целта е възстановяване на Украйна