НАТО вдигна по тревога изтребители заради руски самолет

НАТО вдигна по тревога днес, 21 сепетмври, два германски изтребителя "Юрофайтър" (Eurofighter) в отговор на прелитане на руски военен самолет над Балтийско море, предаде ДПА. Самолетът, който първоначално военните не са могли да идентифицират, е летял в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт, съобщиха германските военновъздушни сили, цитирани от БТА. Те заявиха, че руският военен летателен апарат явно е бил разузнавателен самолет Ил-20M.

Германия е в готовност след провокациите срещу Алианса

Германските изтребители са излетели от военното летище "Рощок-Лааге" в северната част на страната.

Снимка: Getty Images

Германските въоръжени сили държат в готовност допълнителни самолети, за да защитават въздушното пространство на източния фланг на НАТО след поредицата нарушения на въздушното пространство на съюзниците от страна на Русия.

Припомняме, че в нощта на 9 срещу 10 септември най-малко 19 руски дрона навлязоха в полското небе и трябваше да бъдат сваляни с ПВО, полски и натовски изтребители. След това руски дрон нахлу в Румъния, а на 19 септември три изтребителя МиГ-31 на Руската федерация незаконно летяха в естонското въздушно пространство в продължение на 12 минути: Заради руските изтребители: Естония с исторически ход в 34-годишното си членство в ООН.