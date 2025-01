Евакуация в оживен търговски район на Лондон заради бомбена заплаха (ВИДЕО)

Улица „Риджънт“ - един от най-оживените търговски райони в центъра на Лондон, където се помещават също така редица художествени и медийни компании, - беше евакуирана заради предполагаема бомба. Това е станало около 14 ч. местно време днес, 8 януари (16 ч. българско), след като автомобил, паркиран пред магазина за играчки Hamley's, е предизвикал сериозни подозрения. „Затворени са пътища в района на улиците „Риджънт стрийт“ и „Ню Бърлингтън стрийт“, докато служителите разследват подозрителен автомобил“, се казва в изявление на полицията на Уестминстър.

„Служителите са извършили няколко контролирани взрива като предпазна мярка", добавиха от полицията.

Emergency evacuation of downtown London



A huge part of one of central London’s busiest shopping areas was evacuated this afternoon.



Shoppers, workers and residents were ordered to leave buildings around Regent.



Street at around 1pm after a car was left near the world famous… pic.twitter.com/lEg67QlSV5