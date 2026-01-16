Лайфстайл:

Евродепутатите с мерки и действия за териториалната цялост и суверенитет на Гренландия

Във вторник членовете на Европейския парламент ще обсъдят отговора на ЕС на заявите на американския президент Доналд Тръмп относно Гренландия, съобщават от пресцентъра на ЕП у нас. Европейските правителства вече отхвърлиха плановете на САЩ да придобият Гренландия, като предупредиха, че това би подкопало суверенитета, кохезията на НАТО и трансатлантическата сигурност. Същевременно знаците, които дава самия Тръмп, остават все така разнопосочни и неясни.

Редица правителства на държави от ЕС, наред с Дания, заявиха, че решенията относно статута на Гренландия са изцяло в правомощията на Дания и Гренландия, подчертаха значението на колективната сигурност в Арктика под ръководството на НАТО и предупредиха срещу едностранни действия, които биха могли да дестабилизират отношенията между съюзниците и регионалната стабилност.

Властите на Дания и Гренландия повториха, че Гренландия не е за продан, и призоваха за сътрудничество. Самата Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписаха договор за отбрана в допълнение към ангажиментите си по НАТО. Съгласно договора САЩ се задължиха да защитават острова от потенциална агресия. В момента военното присъствие на САЩ в Гренландия е ограничено до космическата база Питуфик.

Процедурата в пленарната зала на европарламента ще включва изявления на Съвета и Европейската комисия.

Ивелин Стоянов
