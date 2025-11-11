Заради войната: В Украйна се завръща смъртоносна болест, смятана за изчезнала преди век

Украински лекари съобщиха, че са регистрирани случаи на газова гангрена. Изданието The Telegraph съобщи, че това заболяване някога е било тясно свързано с окопите от Първата световна война. Изданието съобщава, че бактериалната инфекция, която унищожава мускулната тъкан със смъртоносна скорост, отново се е появила в Украйна поради суровите реалности на съвременната позиционна война. Според експерти, използването на безпилотни летателни апарати е направила евакуацията на ранените войници почти невъзможна. В резултат на това, се е стигнало до разпространението на инфекции, за които сме смятали, че вече са в историята. При това броят на такива случаи нараства с тревожна скорост.

В материала се обяснява, че газовата гангрена е тежко инфекциозно заболяване на мускулите, причинено предимно от бактериите Clostridium. Наречена е така заради мехурчетата газ, които се образуват под кожата. Добавя се, че бактериите Clostridium се размножават в некротичните тъкани, които не получават кислород. Поради това човек изпитва силна болка, има оток, настъпва промяна в цвета на тъканите. По време на движението на газа пациентът усеща пукането на тези мехурчета. Изданието отбелязва, че обикновено гангрената възниква в резултат на лошо кръвоснабдяване, но не е съпроводена с образуване на бактериални токсини или газове. Освен това, тя се развива много по-бавно от газовата гангрена.

Инфекцията възниква предимно след травматични увреждания, като дълбоки огнестрелни или експлозивни рани. Това се случва най-вече ако не се окаже навременна медицинска помощ, а за Украйна това е типично. „В нашата болница постъпват хора, които са получили рани преди няколко седмици и просто седят в подземни стабилизационни пунктове, където ние правим всичко възможно, за да поддържаме живота им“, споделят лекари.

Както посочва The Telegraph, лечението на газова гангрена е много сложно, а оздравяването не винаги е гарантирано дори в най-добрите болници. „Обикновено лечението на газова гангрена включва хирургично почистване на раната, отстраняване на заразените тъкани и интравенозно вливане на много силни дози антибиотици“, разказва старши преподавателят по микробиология в Кингс Колидж Лондон Линдзи Едуардс. Тя добавя, че ако на пациента не се предостави лечение, смъртността е почти 100%. В Украйна, обаче, целенасоченото приложение на антибиотици, често е практически невъзможно в първите дни след травмата, защото достъпът до болници е ограничен.

Газовата гангрена исторически се свързва с Първата световна война поради уникалното съчетание от условия на бойното поле, тежки рани и ограничена медицинска помощ. Тогава войниците се налагало да воюват във влажни и мръсни окопи или на полета, често торени с оборски тор, които били източник на бактерии Clostridium. Изданието споделя, че по онова време все още не е имало антибиотици, а лечението на раните е било примитивно. По време на Втората световна война въвеждането на антибиотиците рязко е намалило смъртността от инфекции на бойното поле.

Сега проблемите в Украйна с евакуацията на ранените от бойното поле и достъпността на антибиотици водят до възраждане на болести, които някога са се считали за изчезнали.

