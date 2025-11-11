"Никой досега не е прелитал така": Самолетът на Тръмп премина ниско над стадион по време на мач (ВИДЕО)

Самолетът на Доналд Тръмп прелетя на много ниска височина над стадион в Мериленд по време на мач от NFL между Washington Commanders и Detroit Lions. Тръмп публикува видео в собствената си социална мрежа Truth Social.
Donald Trump’s plane flew at low altitude over a stadium in Maryland during an NFL game between the Washington Commanders and the Detroit Lions— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2025
Trump posted a video of the flyover on Truth Social, writing:
“No one’s ever had a flyover like this.” Shortly afterward, the… pic.twitter.com/4wOKJhQV2y
„Никой никога не е правил такова прелитане“, похвали се той. Малко по-късно Тръмп пристигна на стадиона, за да наблюдава мача на живо.
