"Никой досега не е прелитал така": Самолетът на Тръмп премина ниско над стадион по време на мач (ВИДЕО)

11 ноември 2025, 01:05 часа 297 прочитания 0 коментара
Самолетът на Доналд Тръмп прелетя на много ниска височина над стадион в Мериленд по време на мач от NFL между Washington Commanders и Detroit Lions. Тръмп публикува видео в собствената си социална мрежа Truth Social.

„Никой никога не е правил такова прелитане“, похвали се той. Малко по-късно Тръмп пристигна на стадиона, за да наблюдава мача на живо.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
