Европарламентът обсъжда нови права за авиопътниците

Европейският парламент обсъжда законопроект за разширяване на правата на пътниците в самолетите. Документът предвижда ръчният багаж в кабината да не бъде таксуван допълнително от авиокомпаниите. Сред вносителите на проектодирективата са и български евродепутати от Европейската народна партия. В новия документ са заложени и облекчени процедури при искане на обезщетения за закъснения на полети или други нарушения от страна на авиопревозвачите.

Проектът настоява пътниците да имат право на един личен предмет, като малка дамска чанта или лаптоп, както и на допълнителна чанта с тегло до 7 килограма и с определени размери. Директивата предстои да бъде разгледана и одобрена на второ четене, преди да бъде представена за обсъждане и приемане от Европейския съвет.

