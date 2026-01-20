Любопитно:

40 наши фермери протестираха в Страсбург срещу Меркосур, макар ЕК да им каза, че България ще спечели (ВИДЕО)

Фермери от Франция и други европейски страни, някои от които с трактори, организираха голям протест пред сградата на Европейския парламент в Страсбург във вторник, 20 януари. Те се противопоставят на споразумението на Европейския съюз с южноамериканския търговски блок Меркосур, което беше подписано в събота. България беше представена на протеста от около 40 български фермери, съобщи БТА, цитирайки информация от Илия Проданов - председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

„Искаме гласът на българските фермери, заедно с този на европейските фермери, да бъде чут от представителите в Европейския парламент. Въпросът с Меркосур е изключително важен. Надяваме се, че евродепутатите ще подкрепят това искане, за да може споразумението да бъде спряно“, коментира Проданов.

Мрачни сценарии чертаят български производители

По неговите думи, споразумението по никакъв начин не отчита "пълната неконкурентоспособност" на европейските фермери в сравнение с тези в Южна Америка. То излага европейските фермери на риск от фалит, защото европейското земеделие функционира при напълно различни условия – икономически и трудови, твърди Проданов. „Вносът от Южна Америка в Европа ще доведе до срив на цените, който производителите няма да могат да покрият“, аргументира се той.

Асоциацията предупреждава, че споразумението може да навреди на чувствителни селскостопански сектори, като увеличи вноса от страни с по-либерални стандарти, което поражда "опасения за лоялната конкуренция за българските земеделски производители". НАЗ твърди, че несигурността предизвиква широка загриженост, въпреки че министърът на земеделието в оставка омаловажава потенциалното му въздействие върху българския пазар.

ЕК: България ще извлече ползи от сделката

Според Европейската комисия се очаква България да извлече икономически ползи от търговското споразумение между ЕС и Меркосур, което създава най-голямата зона за свободна търговия в света. Сделката ще улесни достъпа на българските компании до южноамериканските пазари, като особено ще облагодетелства малките предприятия, промишлените производители и износителите на селскостопански продукти, посочва още ЕК.

Споразумението ще премахне митата върху 91% от продуктите, ще подкрепи износ на стойност стотици милиони евро, ще защити ключови български географски указания и ще запази стандартите на ЕС за безопасност и устойчивост на храните, като същевременно включва предпазни мерки за земеделските производители. Освен търговията със стоки, то отваря възможности в областта на услугите и цифровата търговия и е резултат от преговори, започнати през 1999 г., уточняват от ЕК. Споразумението сега очаква одобрение от Европейския парламент и Съвета на ЕС, преди да влезе в сила.

Протестът бе подкрепен от най-голямата селскостопанска организация в Европа

Най-голямата селскостопанска организация в Европа, Copa-Cogeca, подкрепи демонстрацията, която беше организирана от най-големия френски синдикат на земеделските производители - FNSEA. Франция беше сред страните, които се противопоставиха на споразумението с Меркосур поради опасения за конкуренцията в селскостопанския сектор при безмитен внос от Южна Америка.

Участниците се събраха на площад „Бордо“ в 10:00 ч. местно време (11:00 ч. българско време), докато трактори продължаваха да пристигат в града. В 10:30 ч. от площада тръгна шествие към сградата на Европейския парламент, където лидерите на протеста изнесоха речи, съобщи БТА.

Демонстрацията подкрепи и евродепутатът от “Европа на суверенните нации”/"Възраждане" Станислав Стоянов, обявиха от пресцентъра на проруската партия.

Димитър Радев
