Крайнодесните не успяха да свалят Фон дер Лайен заради сделката с Меркосур

На 22 януари евродепутатите отхвърлиха предложението за вот на недоверие срещу Европейската комисия, внесено от групата „Патриоти за Европа“. Поредният опит за сваляне на Урсула фон дер Лайен и останалите комисари от изпълнителната власт на блока завърши неуспешно - със 165 гласа „за“, 390 „против“ и 10 „въздържал се“. Гласуването беше предшествано от пленарно разискване с еврокомисаря Марош Шефчович в понеделник, 19 януари.

Заради сделката с Меркосур

Политическата група „Патриоти за Европа“ внесе предложението за вот на недоверие срещу Комисията, оспорвайки търговското споразумение между ЕС и Меркосур, което беше одобрено от държавите членки на 9 януари и подписано на 17 януари в Парагвай.

Предложението беше подкрепено от евродепутати от групите на консерваторите и на "Европа на суверенните нации". Трите формации са вносители и на предишните три опита за свалянето на Фон дер Лайен и нейната Комисия при разменена инициатива, които завършиха без успех.

Според патриотите, в чиято група членуват унгарската "Фидес" на Виктор Орбан и "Национален сбор" на Марин льо Пен и Жордан Бардела, Европейската комисия е преговаряла непрозрачно и зад закрити врати по споразумението, което ощетявало европейските фермери. Междувременно фермери от различни страни протестираха пред ЕП в Страсбург тази седмица, включително и български представители: 40 наши фермери протестираха в Страсбург срещу Меркосур, макар ЕК да им каза, че България ще спечели (ВИДЕО).

Говорител на патриотите заяви в петък, че споразумението с Меркосур "убива нашите фермери" и прави ЕС зависим за прехраната си, "както Зелената сделка го направи енергийно зависим". Според крайнодясната парламентарна група търговската сделка с Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай "прави ЕС слаб и зависим".

Снимка: Getty Images

ЕК: България ще спечели от сделката

Европейската комисия се аргументира с това, че споразумението ще премахне митата върху 91% от продуктите, ще подкрепи износ на стойност стотици милиони евро и ще запази стандартите на ЕС за безопасност и устойчивост на храните, като същевременно включва предпазни мерки за земеделските производители. Освен търговията със стоки, то отваря възможности в областта на услугите и цифровата търговия и е резултат от преговори, започнати през 1999 г.

Според Европейската комисия се очаква България да извлече икономически ползи от търговското споразумение между ЕС и Меркосур, което създава най-голямата зона за свободна търговия в света. Сделката ще улесни достъпа на българските компании до южноамериканските пазари, като особено ще облагодетелства малките предприятия, промишлените производители и износителите на селскостопански продукти, посочват още от ЕК.

Европейският парламент ще възложи на Съда на Европейския съюз да провери законосъобразността на търговското споразумение между ЕС и Меркосур. Това може да забави влизането в сила на споразумението за по-дълъг период от време:

Как минава вот на недоверие?

Съгласно Правилника за дейността на Европарламента, предложение за вот на недоверие на Комисията може да бъде внесено пред председателя от една десета от членовете на ЕП, т.е. понастоящем 72 евродепутати. Вотът трябва да се проведе чрез поименно гласуване и за да бъде прието, е необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващо мнозинство от членовете на Европарламента.

