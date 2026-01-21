ЕП пита Съда на ЕС за сделката с Меркосур

Европейският парламент ще възложи на Съда на Европейския съюз да провери законосъобразността на търговското споразумение между ЕС и Меркосур. Това може да забави влизането в сила на споразумението за по-дълъг период от време.

Европейската комисия изрази съжаление за това решение. "Искът не разглежда нови теми", посочи говорител на комисията на пресконференция. По неговите думи поставените от евродепутатите въпроси вече са намерили отговор в сключени по-рано от ЕС търговски споразумения. Той уточни, че разглеждането на съдебния иск ще отложи предварителното прилагане на споразумението с Меркосур.

"Според нас поставените въпроси от ЕП са неоснователни", каза говорителят. "ЕК вече разгледа тези въпроси подборно заедно с ЕП", добави той.

Споразумението между ЕС и държавите от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) бе подписано преди няколко дни в присъствието на председателя на ЕК Усрула фон дер Лайен въпреки съпротивата на няколко европейски държави и масови протести на земеделци. Преговорите по договора продължиха 25 години.