Европейска държава ще легализира половин милион нелегални имигранти

Разграничавайки се от общата политика на по-строги правила за нелегалните мигранти в Европа, водеща страна от ЕС е решила да поеме в противоположната посока.

Испания е взела решение да одобри план за предоставяне на легален статут на хиляди мигранти, които в момента нямат право на пребиваване.

Левоцентристкото правителство на Испания ще одобри указ, който ще узакони престоя на 500 000 мигранти без документи, заяви министърът на социалното приобщаване, социалното осигуряване и миграцията Елма Саиз.

"Става въпрос за приблизителни оценки, вероятно цифрата ще бъде около половин милион души", коментира Саиз, добавяйки, че след одобрението кандидатите ще могат да работят "във всеки сектор, във всяка част на страната".

Тя изрази увереност, че в началото на месец април ще започне приемът на заявления за извънредната легализация на чуждестранни граждани, които вече се намират на територията на Испания.

Критики, че ходът ще насърчи нелегалната миграция

Мярката ще предостави права и на непълнолетните лица, които се намират заедно с титулярите на заявленията, като по този начин ще бъде уреден и техният правен статут.

Промяната ще засегне тези, които са пребивавали в Испания поне 5 месеца и са подали заявление за международна закрила преди 31 декември 2025 г., предаде Евронюз.

Кандидатите трябва да имат чисто криминално досие. Узаконяването ще важи и за техните деца, които вече живеят в Испания. Очаква се периодът за кандидатстване да започне през април и да продължи до края на юни.

Планът ще бъде приет чрез декрет, който няма да се нуждае от одобрение в парламента, където водената от социалистите коалиция няма мнозинство.

Консервативната и крайнодясна опозиция разкритикува хода на властта, заявявайки, че узаконяването ще насърчи повече незаконна имиграция.

Източник: Getty Images

Алберто Нунес Фейхоо, лидер на Народната партия - основната дясна опозиционна група, написа в "X", че "абсурдният" план ще "претовари обществените ни услуги".

"В социалистическа Испания това да си извън закона се възнаграждава", коментира той, обещавайки да промени миграционната политика "от - до", ако поеме властта.

Мигрантите са нужни за работна ръка

Испанската католическа църква беше сред организациите, които приветстваха решението, като го определиха като "акт на социална справедливост и признание".

Социалистическият премиер Педро Санчес заяви, че Испания се нуждае от мигрантите, за да се справи с недостига на работна ръка и да противодейства на застаряването на населението, което би могло да застраши пенсионната система и социалната държава.

Санчес обяви, че миграцията е отговорна за 80% от динамичния икономически растеж на Испания през последните 6 години.

Официални данни, публикувани във вторник, показват, че 52 500 души от общо 76 200, постъпили на работа през последното тримесечие на миналата година, са чужденци, което допринася за най-ниското ниво на безработните от 2008 г. насам.

Нестандартна за Европа позиция

Либералната към чужденците позиция на Испания контрастира с тенденцията, при която правителствата затягат миграционните си политики под натиск от крайнодесните партии, набиращи скорост в целия Европейски съюз.

Според мозъчния тръст Funcas в началото на януари 2025 г. Испания е била дом на около 840 000 нелегални мигранти, повечето от които латиноамериканци.

Испания е една от основните входни врати на Европа за нелегални мигранти, бягащи от бедност, конфликти и преследване, като десетки хиляди пристигащи, предимно от Субсахарска Африка, акостират в архипелага Канарски острови край северозападна Африка.

По последните данни, публикувани от Националния статистически институт, в Испания живеят над 7 млн. чужденци.