Обрат при обявите за работа в началото на 2026 г.

11 февруари 2026, 13:24 часа 230 прочитания 0 коментара
След драстичния спад на предложенията за работа през декември 2025 г., през януари 2026 г. наблюдаваме възстановяване на пазара на труда. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Общият брой на обявите за работа в края на месеца е 40580, което е ръст от цели 72% спрямо предходния месец. На годишна база обаче, се наблюдава спад на предложенията с 5%.

По сектори

Най-много е нараснал броят на обявите спрямо предходния месец в сектора „Търговия и продажби“ – те са с 3330 повече спрямо предходния месец (ръст 23%).

С голям ръст са и секторите „Производство“ (2719 предложения повече, 20% ръст), „Административни и обслужващи дейности“ (1633 предложения повече, 12% ръст) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (1448 предложения повече, 11% ръст).

След тях се нареждат секторите „ИТ“ (720 предложения повече, 7% ръст), „Строителство“ (898 предложения повече, 6% ръст), „Счетоводство, одит, финанси“ (1060 предложения повече, 6% ръст) и „Здравеопазване и фармация“ (627 предложения повече, 5% ръст).

На годишна база продължават да се наблюдават отрицателни резултати. С най-голям спад спрямо м. януари 2025 г. е секторът „Логистика и транспорт“. Предложенията в него са с 1207 по-малко (29% спад). След него е секторът „Маркетинг и реклама“ в него има 373 предложения по-малко (26% спад) спрямо м. януари 2025 г.

В сектора „ИТ“ продължава да се наблюдава спад на годишна база. Предложенията в него са намалели с 419 (-12%) спрямо предходната година.

Дялово разпределение

По отношение на дяловото разпределение първото място продължава да се заема от секторa „Търговия и продажби“ с 23%, следван от секторите „Производство“ (20%) „Административни и обслужващи дейности“ (12%).

Останалите са, както следва: „Хотелиерство и ресторантьорство“ (11%) „ИТ“ (7%), „Логистика и транспорт“ (7%), „Строителство“ (6%), „Счетоводство, одит, финанси“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (5%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Според анализa предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели на месечна база с 14%, а на годишна с 6%. През м. януари общият им брой е 3148 или 8,5% от всички обяви.

 Като разпределение по сектори 43% от този тип предложения са в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (18%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (13%) и „Търговия и продажби“ (10%).

По градове

Общият брой на обявите в големите градове се е увеличил с 46% спрямо предходния месец.

Голяма част от предложенията в страната през м. януари са в гр. София и областта – 37%. Дяловото разпределение в останалите градове е: Пловдив (8%), Варна (6%), Бургас (3%), Русе (2%) и Стара Загора (2%).

 

Пламен Иванов
