Бурята "Нилс" връхлита Франция: 19 департамента с предупреждение за опасност

19 департамента във Франция по крайбрежието на Атлантическия океан и на Средиземно море обявиха днес оранжев код за опасно време поради преминаването на бурята "Нилс". Очаква се бурята да достигне атлантическото крайбрежие днес вечерта и в четвъртък да се премести към Лионския залив, а след това към Корсика.

"Очакваните пориви на вятъра са от 120 до 140 км/ч в близост до океана, от 100 до 110 км/ч във вътрешността на Югозападна Франция с локални пикове, които могат да бъдат по-силни при проливни дъждове и да достигнат от 130 до 150 км/ч в близост до Средиземно море", се казва в съобщение на метеорологичната служба на Франция, цитирана от Франс прес.

От своя страна агенцията за контрол на нивото на водата във водоемите "Вижикрю" предупреждава за "риск от наводнения, които могат да причинят значителни преливания на водоеми". През последните дни се наблюдават силни валежи върху вече прогизналата почва.

В цялата страна 56 департамента обявиха също жълт код за опасно време.

