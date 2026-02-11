Русия увеличава производството на снаряди, подготвяйки се за следващата война, предупреждава разузнаването

Русия е увеличила производството си на снаряди до такава степен, че "на практика се подготвя за следващата си война". Това предупреди естонската разузнавателна служба, цитирана от "Файненшъл таймс". През 2025 г. руските фабрики са произвели над 7 млн. снаряда, минометни снаряда и ракети, според естонски оценки. За сравнение през 2024 г. произведените снаряди и ракети са били 4,5 млн. Тази цифра представлява 17-кратно увеличение на производството спрямо началото на войната в Украйна. По-голямата част от неотдавнашния ръст на производството се дължи на изграждането на изцяло нови производствени съоръжения.

Благодарение на допълнителния значителен внос на боеприпаси от Северна Корея (половината от всички боеприпаси, изстреляни от Русия в Украйна през последните шест месеца) руската армия е постигнала значителен напредък в попълването на изчерпаните си запаси.

"За Кремъл поддържането на такива запаси е почти сигурно елемент от критично важно значение в планиране на потенциални бъдещи конфликти", пише естонската служба за външно разузнаване в годишния си доклад, който беше публикуван вчера.

Естонската разузнавателна агенция се счита за една от най-способните в събирането на класифицирана информация за Русия, отбелязва "Файненшъл таймс", цитирани от БТА.

Русия отбелязва напредък във военното производство въпреки бързото отслабване на икономиката и нарастващата загриженост в страната относно социалното въздействие от войната.

Предвид липсата на перспективи за пробив на бойното поле, през последните месеци Русия е пренасочила вниманието си към разузнавателни операции и кампании за оказване на влияние, по-специално към усилия за задълбочаване на разрива между САЩ и европейските страни, смята разузнавателната агенция.

"Държавните институции на Русия са получили инструкции от Кремъл да демонстрират отвореност и готовност за сътрудничество със САЩ", според естонската служба, като това е "хитрост". В тази насока Кремъл се е опитал да предложи на Белия дом като примамка редица икономически и бизнес възможности. "В икономическата сфера Русия с готовност предлага сътрудничество и се надява да спечели по два начина: първо, като сближи интересите на САЩ и Русия; второ, като разшири това, което Москва възприема като съществуващи различия между САЩ и Европа", заяви естонската служба.

