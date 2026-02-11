Заради руската заплаха в Арктика: Великобритания удвоява войските си в Норвегия

Броят на британските войски в Норвегия ще се удвои през следващите 3 години като част от усилията за борба с руските заплахи в Далечния север.

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли заяви, че броят на въоръжените сили, разположени в арктическата държава, ще се увеличи от около 1000 на 2000 души, предаде ВВС.

Ангажиментът е резултат от нарастващата загриженост сред съюзниците от НАТО относно дейностите на Русия в Арктика, включително повторното отваряне на стари бази от времето на Студената война и нарастващото военно присъствие в региона.

"Изискванията за отбрана нарастват и Русия представлява най-голямата заплаха за сигурността на Арктика и Далечния Север, която сме виждали от Студената война насам", каза Хили.

"Арктическа стража"

Министърът на отбраната ще се присъедини към колегите си от НАТО в централата на алианса в Брюксел в четвъртък, за да обсъдят предложенията.

"Арктическата стража", предложена от британския министър на външните работи Ивет Купър, има за цел да засили наблюдението и сигурността в региона по модел на съществуващи съюзи на НАТО като "Балтийска стража" и "Източна стража".

Като част от разширеното присъствие 1500 командоси от Кралската морска пехота ще участват в учението на НАТО "Студен отговор" през март. Мащабното учение в Норвегия, Финландия и Швеция е предназначено за обучение на съюзническите сили в екстремни арктически условия.

През септември ръководените от Обединеното кралство Съвместни експедиционни сили ще проведат учение, известно като "Лъвският защитник", в което ще участват въздушни, сухопътни и военноморски сили от няколко европейски държави.

Тази операция ще обучи въоръжените сили да защитават критична инфраструктура от атаки и саботажи в Норвегия, Исландия и датските проливи.

Руската заплаха

Обединеното кралство и неговите съюзници от НАТО са все по-загрижени за риска, който Москва представлява за подводните кабели и тръбопроводи, на фона на засиленото напрежение след нахлуването в Украйна.

Миналата година Обединеното кралство и Норвегия подписаха отбранителен пакт, насочен към защита на подводните кабели, според който военноморските сили на двете страни ще управляват съвместен флот за проследяване на руски подводници.

Според Министерството на отбраната през последните 2 години броят на руските подводници във водите на Обединеното кралство се е увеличил с 30%.

Министерствотото на отбраната на Великобритания заяви, че руската подводна активност в Северния Атлантик се е върнала на същите нива като от ерата на Студената война.