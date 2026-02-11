Любопитно:

Франция праща още изтребители Mirage 2000 на Украйна, страните обсъдиха и доставка на далекобойни ракети

11 февруари 2026, 13:50 часа 125 прочитания 0 коментара
Франция праща още изтребители Mirage 2000 на Украйна, страните обсъдиха и доставка на далекобойни ракети

Франция се готви да прехвърли още изтребители Mirage 2000 на Украйна като част от разширеното военно сътрудничество, насочено към укрепване на въздушните сили и противовъздушната отбрана на Киев. Според изявление, публикувано от украинското министерство на отбраната в понеделник, 9 февруари, плановете са били обсъдени по време на разговори между украинския министър на отбраната Михайло Федоров и френския министър на въоръжените сили Катрин Вотрен.

Според изданието Le Journal du Dimanche Франция ще достави два допълнителни изтребителя Mirage 2000-5F на Украйна в рамките на следващите шест месеца, след като през 2025 г. изпрати три. Самолетите втора употреба са взети от френските запаси.

От февруари 2025 г. Украйна използва най-малко шест самолета Mirage 2000-5F, като пилотите и наземният персонал са завършили френски програми за обучение до края на 2024 г.

Още: Френските "Mirage 2000" имат 98% ефективност при сваляне на руските ракети: ВВС на Украйна (ВИДЕО)

Изтребители Mirage, противовъздушна отбрана и далекобойни ракети

Франция потвърди, че се готви да достави самолети Mirage 2000 на Украйна. Двете страни обсъдиха също ускоряването на доставката и производството на прецизни въздушни бомби AASM Hammer, както и ускоряването на доставките на противоракетни ракети Aster.

Украйна потвърди интереса си към по-нататъшни доставки на френски системи за противовъздушна отбрана, включително SAMP/T, Mistral и Crotale, и предложи съвместна работа за модернизиране на системата SAMP/T с цел подобряване на способността ѝ да противодейства на балистични заплахи.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: принтскрийн - Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

Преговорите обхванаха и потенциалното предоставяне на средства за нанасяне на удари на далечно разстояние, включително крилати ракети SCALP.

Още: Френски изтребители Mirage 2000 подкрепиха Украйна по иновативен начин (СНИМКИ)

Съвместно производство на оръжие

Успоредно с това Украйна и Франция подписаха писмо за намерение за съвместно производство на оръжие на територията на двете страни, което бележи преход от доставки на оръжие към по-дългосрочно индустриално сътрудничество, съобщава Kyiv Post.

Споразумението отваря пътя за мащабни съвместни проекти с участието на правителствени институции и отбранителни компании от Украйна и Франция, включително тестване на решения за сигурност и разработване на системи за електронна война.

Страните обсъдиха и механизми за финансиране на съвместни проекти, включително чрез кредитни инструменти на Европейския съюз и програмата SAFE.

Още: Френски изтребител Mirage-2000 сваля руска ракета над Украйна (СНИМКИ)

Франция е един от ключовите военни партньори на Украйна от началото на пълномащабната инвазия на Русия, като доставя системи за противовъздушна отбрана, бронирани превозни средства и ракети с голям обсег.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Франция Мираж война Украйна оръжие Украйна Mirage 2000 ракети SCALP
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес