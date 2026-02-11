Франция праща още изтребители Mirage 2000 на Украйна, страните обсъдиха и доставка на далекобойни ракети

Франция се готви да прехвърли още изтребители Mirage 2000 на Украйна като част от разширеното военно сътрудничество, насочено към укрепване на въздушните сили и противовъздушната отбрана на Киев. Според изявление, публикувано от украинското министерство на отбраната в понеделник, 9 февруари, плановете са били обсъдени по време на разговори между украинския министър на отбраната Михайло Федоров и френския министър на въоръжените сили Катрин Вотрен.

Според изданието Le Journal du Dimanche Франция ще достави два допълнителни изтребителя Mirage 2000-5F на Украйна в рамките на следващите шест месеца, след като през 2025 г. изпрати три. Самолетите втора употреба са взети от френските запаси.

От февруари 2025 г. Украйна използва най-малко шест самолета Mirage 2000-5F, като пилотите и наземният персонал са завършили френски програми за обучение до края на 2024 г.

Изтребители Mirage, противовъздушна отбрана и далекобойни ракети

Франция потвърди, че се готви да достави самолети Mirage 2000 на Украйна. Двете страни обсъдиха също ускоряването на доставката и производството на прецизни въздушни бомби AASM Hammer, както и ускоряването на доставките на противоракетни ракети Aster.

Украйна потвърди интереса си към по-нататъшни доставки на френски системи за противовъздушна отбрана, включително SAMP/T, Mistral и Crotale, и предложи съвместна работа за модернизиране на системата SAMP/T с цел подобряване на способността ѝ да противодейства на балистични заплахи.

Преговорите обхванаха и потенциалното предоставяне на средства за нанасяне на удари на далечно разстояние, включително крилати ракети SCALP.

Съвместно производство на оръжие

Успоредно с това Украйна и Франция подписаха писмо за намерение за съвместно производство на оръжие на територията на двете страни, което бележи преход от доставки на оръжие към по-дългосрочно индустриално сътрудничество, съобщава Kyiv Post.

Споразумението отваря пътя за мащабни съвместни проекти с участието на правителствени институции и отбранителни компании от Украйна и Франция, включително тестване на решения за сигурност и разработване на системи за електронна война.

Страните обсъдиха и механизми за финансиране на съвместни проекти, включително чрез кредитни инструменти на Европейския съюз и програмата SAFE.

Франция е един от ключовите военни партньори на Украйна от началото на пълномащабната инвазия на Русия, като доставя системи за противовъздушна отбрана, бронирани превозни средства и ракети с голям обсег.