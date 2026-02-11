След Кейти Пери: Орландо Блум си хвана млада манекенка (СНИМКИ)

Два месеца след като Кейти Пери обяви връзката си с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, Орландо Блум също привлече погледите. 49-годишният актьор бе забелязан на Супербоул в неделя - в компанията на младата швейцарска моделка Луиза Лемел. Кадри от различни медии, на които двамата се държат ръка за ръка, бързо се разпространиха онлайн, а звездата от "Властелинът на пръстените" изглежда повече от щастлив.

Луиза е на 28 години, живее в Ню Йорк и вече има впечатляващо портфолио, като работи с големи модни брандове.

На събитието тя носеше къса бяла тениска и широки панталони с червен колан, а Орландо – черно кожено яке, черни панталони и сиви маратонки. Ясно се вижда, че двамата се наслаждават на компанията си, без да се притесняват от камерите, демонстрирайки близостта си.

Orlando Bloom, 49, and Swiss model Luisa Laemmel, 28, were spotted walking arm-in-arm as they left the big game at Levi’s Stadium in Santa Clara, Calif., on Sunday night. 👀 📸: BACKGRID pic.twitter.com/DFp2RaoBWb — Page Six (@PageSix) February 10, 2026

Раздялата на Блум и Пери

Блум има дъщеря (Дейзи) от Кейти Пери и син (Флин) от бившата си съпруга Миранда Кер. След раздялата си с Пери през юни 2025 г., актьорът изглежда е готов да продължи напред и да се радва на новата си връзка.

Междувременно Кейти Пери продължава любовните си приключения с Джъстин Трюдо. Двамата бяха заснети заедно в Давос на Световния икономически форум, както и по време на пътуване до Япония, а певицата наскоро сподели кадри от интимните им моменти в социалните мрежи.

