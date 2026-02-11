Войната в Украйна:

Асен Василев след избора на служебен премиер: Вътрешен министър Рашков ще е гарант за честен вот (ВИДЕО)

"Най-важното за нас е да има честни избори. Ние силно вярваме, че посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока. Разбира се, ако г-н Рашков стане вътрешен министър, това ще бъде гарант за честни избори"Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента след катопрезидентът Илияна Йотова посочи Андрей Гюров за служебен министър-председател. 

Василев отбеляза, че в прерогатива на президента Йотова е да реши кой да бъде служебен министър-председател. Той увери, че ПП-ДБ няма да се месят в избора на министри на Андрей Гюров и няма как да правят предложения към него. 

Попитан дали служебното правителство ще е на ПП-ДБ, той обяви: "Служебното павителство ще е на България".

ПП-ДБ пак внасят премахване на охраната на Пеевски и Борисов

ПП-ДБ ще внесат ново предложение за премахване на охраната на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Надяваме се БСП под ново ръководтво да го подкрепи и този път да мине в зала, за да се построят две детски градини тази година, а не да плащаме охраната на Борисов и Пеевски", заяви Василев. ОЩЕ: Президентът Йотова обяви името на служебния премиер

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
