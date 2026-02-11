Войната в Украйна:

Президентът Йотова обяви името на служебния премиер

Президентът Илияна Йотова избра подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров за служебен премиер. Това стана ясно от съобщение от "Дондуков" 2, в което се казва, че на 12 февруари, четвъртък, от 10.00 часа Йотова ще приеме Гюров и ще му възложи да състави служебно правителство.

Припомняме, че след встъпването му в БНБ през 2023 г., Антикорупционната комисия (КПК) започна проверка срещу Гюров за несъвместимост заради негови участия в НПО и търговски дружества.

Андрей Гюров

През юни 2024 г. КПК обяви несъвместимост с мотива, че участието му в сдружение нарушава закона. Гюров определи решението като политическо и заяви, че е спазил всички срокове за излизане от организациите. През лятото на 2024 г. ВАС потвърди акта на КПК на първа инстанция. Казусът предизвика процедура по освобождаването му от БНБ, но бе отнесен до Съда на ЕС в Люксембург за тълкуване дали националните правила не противоречат на европейската защита за централни банкери. 

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Илияна Йотова Андрей Гюров
