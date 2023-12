Европейски президенти отказаха снимка с Лукашенко, той намери утеха при диктатора на Зимбабве

Те не пожелаха да си направят обща снимка с беларуския диктатор Александър Лукашенко, който също присъства на събитието. В крайна сметка президентът на страната, верен съюзник на Русия и Владимир Путин, трябваше да се радва само на компанията на диктатора на Зимбабве - Емерсън Мнангагва.

The presidents of the Baltic States and Poland refused to participate in a joint photo session at the UN summit on climate change in Dubai



They did not want to take a joint photo with dictator Lukashenka, who is also present at this meeting.



Therefore, Lukashenka has to enjoy… pic.twitter.com/ksbUdmDo9w