За пръв път: В тялото на починал човек, предаден от Русия като част от размяна, откриха невзривена граната

В тялото на починал човек, предаден от Русия на Украйна като част от размяна на тленни останки на военнослужещи, е открита граната, което е прецедент откакто се осъществяват размените. Гранатата е открита по време на аутопсията за идентифициране на тялото. Това съобщи Виктор Бачински, началник на регионалното бюро по съдебна медицина на град Чернивци. Той поясни, че съдебен експерт е открил невзривената граната, която е попаднала в тялото през коремната кухина. Бачински каза, че по-рано в тела, предадени от Русия, са били откривани взривни устройства, сложени в джобовете на дрехите или до самите тела. Това обаче е първият случай, когато подобно нещо е открито директно в тялото на починалия.

"Когато експертът е започнал аутопсията на тялото на починалия, отворил черепната кухина, гръдната кухина, стигнал до крайниците и започнал да ги реже, той открил под кожата невзривената граната", разказа Бачински пред украинското издание "Суспилне". Той поясни, че гранатата е проникнала в тялото през коремната кухина и е преминала през нея, но не е експлодирала, а е заседнала под дясното бедро.

След откриването на гранатата, целият персонал на съдебномедицинския отдел е бил евакуиран. След това гранатата е била откарана от специалисти на полигон и е била взривена там.

Бачински добави, че пиротехниците от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна обикновено оглеждат телата, преди съдебните експерти да започнат работа, но този път взривното устройство не е било открито веднага по време на проверката.

Припомняме, че последното репатриране на 1000 тела от Русия в Украйна се състоя на 26 февруари. В момента телата се идентифицират и се извършва аутопсия, за да се установи точната причина за смъртта и дали принадлежат на украински войници или цивилни.

