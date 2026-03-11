Правителството на Гюров:

Испания изтегля посланика си от Израел в разгара на войната в Иран

11 март 2026, 16:39 часа 256 прочитания 0 коментара
Испанското правителство е решило да изтегли посланика си от Израел, става ясно от официалния държавен вестник. Решението е взето на 11 март. Мадрид е един от най-големите критици в Европейския съюз на войната на Израел в Ивицата Газа и на новата война срещу Иран, започната от САЩ и най-важния им партньор в Близкия изток. Испания е и една от страните, които официално признават държавата Палестина.

„По предложение на министъра на външните работи, Европейския съюз и сътрудничеството и след обсъждане от Съвета на министрите на заседанието на 10 март 2026 г., с настоящото разпореждам прекратяването на назначението на г-жа Ана Мария Саломон Перес за посланик на Испания в Държавата Израел“, гласи решението на премиера Педро Санчес.

Кой ще оглави посолството?

Посолството на Испания в Тел Авив ще бъде ръководено от временен повереник, съобщи източник от Министерството на външните работи пред Reuters.

Снимка: Педро Санчес, Getty Images

Премиерът на страната Педро Санчес е един от малкото леви лидери в Европа, които осъдиха атаката на САЩ и Израел срещу Иран като „неоправдана“. Той заяви, че позицията на Мадрид е „не на войната“, обобщава в свой материал по темата Al Jazeera.

Правителството на Санчес е и едно от малкото европейски правителства, които последователно осъждат действията на Израел в Газа. През октомври испанският парламент одобри закрепването в закон на пълно оръжейно ембарго срещу Израел, с което се забранява завинаги продажбата на оръжие, технологии с двойна употреба и военно оборудване в отговор на извършен "геноцид".

Димитър Радев
