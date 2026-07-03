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Европол ликвидира "клубове за изнасилвания". Десетки са задържани

03 юли 2026, 17:10 часа 955 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Европол ликвидира "клубове за изнасилвания". Десетки са задържани

Правоприлагащите органи в Европа, Великобритания, Бразилия, Канада и САЩ проведоха мащабна международна операция, наречена „Проект Медуза“, насочена срещу престъпни групи, които са използвали наркотици и други мощни вещества за сексуално насилие над жени. Операцията е била координирана от Европол. По време на разследването са били идентифицирани 156 заподозрени и жертви, задържани са 57 души, образувани са 113 нови криминални разследвания и са разкрити четири затворени онлайн общности, където престъпниците са координирали дейността си.

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Според Европол, членовете на тези групи са общували в криптирани чатове, споделяли са опит, обсъждали са методи за извършване на престъпления и незаконната търговия с лекарства, отпускани с рецепта, и наркотици. Жертвите на тези престъпления почти винаги са били жени.

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Жизел Пелико

Операцията е продължение на разследвания, започнати след нашумелия случай на Жизел Пелико във Франция. Бившият ѝ съпруг е признат за виновен в това, че тайно е упоявал жена си в продължение на години и е канил други мъже да я изнасилят, докато е била в безсъзнание. Този случай привлече вниманието към съществуването на международни мрежи, чиито членове са организирали подобни престъпления онлайн.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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