Край с неяснотите: Украйна има нов министър на отбраната

Върховната рада (парламентът на Украйна) назначи за министър на отбраната бившия изпълняващ длъжността ръководител на Службата за сигурност (СБУ) Евген Хмара. 312 народни депутати са гласували "за".

Президентът Володимир Зеленски смята Хмара за оптималния кандидат за поста военен министър - с тези думи бе представена кандидатурата на Хмара от трибуната на парламента от представителя на държавния глава във Върховната рада Галина Михайлюк.

Представители на опозицията обаче изказаха възмущението си, тъй като искаха да чуят лично Володимир Зеленски и неговите аргументи.

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В отговор на въпрос на член на парламента относно статута му (по закон само цивилно лице може да служи като министър на отбраната), Хмара заяви, че се е уволнил от военна служба в съответствие със закона "За военната служба и военната задълженост".

Хмара положи клетва от подиума на Върховната рада и обеща, че "украинските оръжия ще станат по-многобройни, а ударите им по-точни".

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