Руският посланик в Белград: Сърбия не изпраща оръжия на Украйна

Руският посланик в Сърбия Александър Боцан-Харченко твърди, че Белград не доставя оръжие на Украйна, но не изключва възможността сръбските оръжия да достигат до Киев по неофициални канали, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация от контролираната от руската държава агенция ТАСС. Изявлението на руския посланик идва седмици след посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белград.

Руският посланик сякаш говори от името на Сърбия

„Разбира се, подобна практика никога не е съществувала, нито пък официалното ръководство на Сърбия ще я поднови по официални канали. Най-важното е Белград политически да разбира сложността на този въпрос. Белград няма намерение да подкрепя Украйна военно, но е готов да следи ситуацията и да осигури прозрачността на тези канали“, каза Боцан-Харченко, според руската държавна информационна агенция ТАСС.

Източникът на напрежение е премахнат

Според посланика, един от източниците на напрежение в отношенията между Москва и Белград е появата на оръжия, произведени в Сърбия, на бойното поле в Украйна, където те се използват от украинските сили.

„Разбира се, то е стигнало до там по обиколни маршрути, през различни незаконни канали. В сегашните условия е изключително трудно да се наблюдават и контролират тези канали. Затова е имало и някои инциденти“, добави Боцан-Харченко.

Според него обаче сръбският президент Александър Вучич е направил много, за да премахне този източник на напрежение и е поел пълен контрол върху производството на оръжия. „Имаме доста прозрачен обмен на информация по този въпрос и съществува сътрудничество“, посочи посланикът. ОЩЕ: Politico: Зеленски с гаф на Балканите - защо Вучич е толкова важен за Украйна (ВИДЕО)