Украйна няма спирка: отново удари един от най-големите нефтопреработвателни комплекси в Русия (ВИДЕО)

Поредна украинска атака с дронове е нанесла щети на нефтопреработвателния завод „Башнефт-УНПЗ“ в Уфа, административната столица на руската Република Башкирия (Башкортостан). Пожарът в индустриалната зона на града, за който съобщи ръководителят на региона Радий Хабиров, е потвърден от руския опозиционен Telegram канал ASTRA на база на геолокализирани кадри. Губернаторът каза, че „малък пожар“ е избухнал „в един от нефтопреработвателните заводи“, а дронът „по предварителни данни е ударил съоръжение, което се ремонтира“. Според Хабиров при днешната атака е бил ранен един човек.

❗️Ukrainian forces struck a refinery in Ufa this morning, and a refinery unit is burning. The hit confirms the industrial-site fire acknowledged earlier by Bashkortostan Governor Radiy Khabirov. #Ukraine pic.twitter.com/a6P5KJMRip — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 19, 2026

От ASTRA са установили, че един от дроновете е ударил днес и жилищна сграда на улица „Гази Загитова“ № 7. Тя се намира на 15 км от индустриалната зона, в която е разположен нефтопреработвателният завод.

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Поредна атака срещу рафинерията през август

Заводът „Башнефт-УНПЗ“ беше атакуван за последен път на 2 август. На 1 август беше атакуван и друг обект в същата индустриална зона – нефтопреработвателният завод „Башнефт-Уфанефтехим“.

„Башнефт“ експлоатира три големи рафинерии в Северната индустриална зона, разположени практически един до друг: „Башнефт-Уфанефтехим“, „Башнефт-Новойл“ и „Башнефт-УНПЗ“. Те образуват нефтопреработвателния комплекс в Уфа, един от най-големите в Русия. Общият му капацитет достига 23,5 милиона тона суров нефт годишно.

В средата на юни Радий Хабиров съобщи, че в Башкортостан се формират близо сто мобилни пожарни екипа. „Вече сме, да речем, доста сериозно нащрек. Но врагът е изтънчен, врагът е активен. А нашата република, разбира се, е очевидна цел. Подготвяме се да се защитим“, заяви той преди два месеца.

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Щетите в Новоросийск и Туапсе

Най-малко пет кораба за превоз на зърно пък са били ударени от дронове в близост до руските черноморски пристанища Новоросийск и Туапсе на 17 и 18 август, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Четири кораба са ударени на 18 август, а петият – ден по-рано. Това са първите потвърдени атаки срещу плавателни съдове за превоз на зърно, обслужващи засегнатите руски пристанища. Корабът „Виктория V“ под руски флаг е сред ударените, докато пожар на борда на кораба „Анна S“ под либерийски флаг го оставя неспособен да продължи пътуването си.

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