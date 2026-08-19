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Опашки и лимити при зареждане на бензиностанциите в Москва, тежко признание от върха на режима (ВИДЕО)

19 август 2026, 13:57 часа 692 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
Опашки и лимити при зареждане на бензиностанциите в Москва, тежко признание от върха на режима (ВИДЕО)

Бензиностанциите на „Газпром Нефт“ в Москва отчитат повишено търсене на гориво, съобщиха от горещата линия на компанията пред "РБК", като добавиха, че се полагат усилия за справяне със ситуацията. Оттам обясниха, че има и временни ограничения върху продажбите на бензин - не навсякъде се пълни гориво в отделни бутилки. Ограничението за зареждане с бензин пък е до 60 литра на резервоар. За дизеловото гориво няма ограничение.

Ограниченията при другите бензиностанции

Към вечерта на 18 август бензинът A-95 е бил наличен само в една бензиностанция „Нефтмагистрал“ в Москва, казват от горещата линия на компанията. Също така е било препоръчано наличността на дизелово гориво да се потвърждава на място в конкретната бензиностанция.

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Според информация, предоставена от горещата линия на „Татнефт“, бензиностанциите от мрежата имат ограничение за продажба на бензин до 50 литра и на дизелово гориво до 60 литра.

Две бензиностанции на „Лукойл“ в Москва разполагат с бензин А-92 и А-95, както и с дизелово гориво, докато друга има само дизелово гориво, съобщи компанията.

Кореспондент на „РБК“ също съобщи за опашки пред бензиностанциите през нощта на 19 август и сутринта.

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Министерско признание за проблеми

Ден по-рано министърът на енергетиката Сергей Цивильов призна, че наистина има опашки пред бензиностанциите в Русия, и заяви, че министерството работи по разрешаването на проблема.

„Дизелът е наличен навсякъде, във всички бензиностанции. Аз карам на дизел. (...) Бензин също има на бензиностанциите, обаче там има опашки, съгласен съм с вас", бяха точните му думи.

Ефектът "Украйна"

Прекъсванията в доставките на гориво започнаха в няколко руски региона преди няколко месеца заради атаките на украинските дронове срещу нефтопреработваща инфраструктура дълбоко в Руската федерация. В над 80 региона бяха въведени пълни или частични мерки за контрол върху продажбите на бензин и дизелово гориво, като от юли ограниченията започнаха постепенно да се облекчават. На 14 август Министерството на енергетиката съобщи, че в някои области на Русия проблемите с доставките на гориво продължават.

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Вицепремиерът Александър Новак заяви, че „недостигът (е възникнал) по очевидни причини“: частичното спиране на работата на нефтопреработвателните заводи вследствие на удари с дронове. Той отбеляза също, че Русия разполага с достатъчен капацитет за рафиниране на гориво. Новак даде указания на съответните ведомства и нефтени компании да предприемат допълнителни мерки за осигуряване на доставките на гориво към регионите, където ситуацията остава напрегната, и да засилят контрола върху доставките.

Диктаторът Владимир Путин определи затрудненията на пазара на горива като временни и подчерта, че те нямало да се отразят на общата икономическа ситуация. От своя страна, Новак отбеляза, че мерките за стабилизиране на пазара на горива давали резултати.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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