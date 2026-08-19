"Лицето е централен елемент от идентичността": Португалия въведе забрана, насочена към мюсюлманките

Португалският президент Антонио Жозе Сегуро обнародва закон, приет по инициатива на крайната десница, забраняващ скриването на лицето на публични места, който на практика е насочен срещу мюсюлманските жени, носещи пълно забрадка. „Лицето трябва да се счита за централен елемент на човешката идентичност и комуникация“, обясни държавният глава в изявление, публикувано във вторник, 18 август, предаде френският вестник Le Monde.

Бившият генерален секретар на Социалистическата партия (2011-2014), избран за президент срещу крайнодесния лидер Андре Вентура през февруари, въпреки това призна, че темата е „с голяма социална и културна чувствителност“ .

Глоби от 150 до 3000 евро

Окончателната версия на текста, описана от местните медии като „законът за бурката“ , беше приета от парламента миналия юли с гласовете на дясната и крайнодясната управляваща коалиция, докато левите партии гласуваха против него.

Законът забранява носенето на дрехи, предназначени да скрият лицето или да предотвратят неговото разпознаване, на обществени места, както и всяко ограничение, изискващо от дадено лице да покрива лицето си по причини, свързани по-специално с пол, религия, възраст или произход.

Нарушителите са изправени пред глоби от 150 до 3000 евро. Правят се изключения, по-специално по здравословни, професионални, артистични или климатични причини, както и в места за поклонение, дипломатически мисии и самолети. ОЩЕ: Турция възнегодува заради решение на Европейския съд за хиджабите