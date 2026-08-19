Украйна разследва корупция сред служителите на Зеленски

Украинските антикорупционни агенции съобщиха днес, че осъществяват операция за разкриване на „престъпна организация“, управлявана от настоящи и бивши депутати, както и високопоставени служители на администрацията на президента Володимир Зеленски. Това се случва броени часове преди ключово гласуване в парламента за нов министър на отбраната, припомня агенция Ройтерс.

Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна (САП) и Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) не дават подробности за разследването, но се смята, че то ще доведе до нови неприятности за Зеленски, след като отстранения от поста министър на отбраната Михайло Федоров вчера сензационно призова за произвеждането на избори във военно време.

Очаква се законодателите да гласуват днес за назначаването на Евген Хмара, бивш висш оперативен служител от специалните части, за нов министър на отбраната на Украйна след седмици политически сътресения поради отстраняването на Федоров.

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Неговото отстраняване изпрати хиляди протестиращи на улицата с искане Зеленски да възстанови поста на 35-годишния новатор в отбраната. Кризата принуди президента да замени главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с по-младия Михайло Драпатий, който беше подкрепен от протестиращите заради подхода му, който те се надяват да намали загубите на фронтовата линия.

Същевременно докато тече войната, антикорупционните агенции водят борба срещу корупцията, като са се насочили към висши служители - кампания, която е от решаващо значение за подготовката за членство на Украйна в Европейския съюз.

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