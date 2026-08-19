Русия разработва алтернатива на Starlink: Украйна нанесе удар в сърцето на "Роскосмос"

Миналата седмица украински управляеми ракети за първи път удариха обект на компания, собственост на "Роскосмос". На 15 август украинците поразиха ракетно-космическият център "Прогрес" в Самарска област, който отговаря за изграждането и поддръжката на ракети-носители "Союз". С тези ракети се изстрелват в Космоса руските сателити "Рассвет", с които Русия се опитва да изгради аналог на Starlink. Украинското военно разузнаване наскоро предупреди, че Русия бързо развива програмата си "Рассвет" и очевидно никак не е случайно, че сега украинските сили се прицелват в тези предприятия: Край с руския Starlink и всички космически програми? Фаталният украински удар с "Фламинго"

В съвременната високотехнологична война високоскоростното предаване на данни е огромно предимство. Украйна използва Starlink от години.

Русия обаче започна да разработва собствена сателитна широколентова система като проектът се ръководи от частната компания "Бюро 1440". Наблюдателите виждат това като предимство, тъй като руската държавна космическа агенция "Роскосмос" има спорен опит в реализирането на мащабни проекти.

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След началото на войната "Бюро 1440" получи държавно финансиране, посочва швейцарският всекидневник "Neue Zürcher Zeitung". През март тази година ракетата-носител "Союз" изстреля първите 16 спътника в Космоса. Втората партида последва през юли. На 12 юли Владимир Путин заяви, че се надява на бърза демонстрация на напредъка на проекта. Но засега това ще остане само мечта, отбелязва медията.

30-40 спътника на "Бюро 1440", които в момента обикалят около Земята, далеч не осигуряват цялостно покритие. Експертите смятат, че надеждна връзка е гарантирана само два или три пъти на ден за кратки периоди от време на дадено място. За сравнение, Starlink разчита на над 10 000 спътника за своите услуги.

"Бюро 1440" планираше да изстреля над 250 допълнителни спътника в Космоса през следващата година. Сега не е ясно дали ще се осъществи това след като украинските ракети "Фламинго" засегнаха производствения комплекс в Самарска област, където се извършват последните етапи от производството на ракетите "Союз" и където е разположено цялото необходимо оборудване. А дори Русия да успее за краткия срок до 2027 г. да произведе толкова голям брой спътници и да си набави нужните компоненти, тя пак остава твърде далеч от възможностите и броя на сателитите на Starlink.

Така или иначе Украйна е загрижена за потенциалните бъдещи военни приложения на системата "Рассвет". Серхий Бескрестнов, технологичен съветник на президента Володимир Зеленски, предупреди, че Русия може един ден да атакува цяла Украйна, използвайки дронове, управлявани от интернет.

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Точно затова Украйна взема мерки. Свалянето на спътници е нереалистично по много причини - Бескрестнов иска да се разработят възможности за заглушаване, но това е по-трудно да се постигне чрез сателитно предаване на данни, отколкото чрез радиоканали. Именно затова алтернативата са опитите за пълно предотвратяване на изстрелването на системата или поне за забавянето й.

Транспортирането на 250 спътника, както "Бюро 1440" планира да направи следващата година, изисква поне 15 изстрелвания на ракети-носители "Союз". Още през януари представител на "Роскосмос" се оплака, че търсенето на ракети "Союз" надвишава производствения капацитет на завода "Прогрес" с цели 50%.

Така че украинската атака срещу завода вероятно е изострила допълнително ситуацията.

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