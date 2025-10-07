Фаза 0: Пореден сигнал, че Русия се готви за война с НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

От едната страна – структурирана стратегия с крайна цел преобръщане на действащия след Втората световна война ред. От другата – поведение тип след дъжд – качулка, и то много често дори не се стига до качулката: така може да бъдат обобщени действията на Русия и Запада в момента що се отнася до най-горещата им пресечна точка т.е. войната в Украйна. Поредни примери в двете посоки излязоха наяве през вчерашния ден.

На първо място – руското външно разузнаване (СВР) обяви, че Великобритания планира следната провокация: руснаци, воюващи за Украйна, ще атакуват украински или чуждестранен кораб в пристанище в Европа, използвайки китайска екипировка и оръжия, и това ще бъде представено като руска операция. Твърдението на СВР е поредно такова в последно време. "Изглежда, че Русия провежда съгласувана подготовка като част от фазата на създаване на физически и психологически условия за военни непредвидени ситуации. Този модел на организирана дейност предполага, че Русия е навлязла в първата фаза на подготовка - "Фаза 0" - за преминаване към по-високо ниво на война от това, което Русия поддържа срещу Запада в момента (хибридна война с информационни кампании и по-малки като мащаб саботажи)“, коментират анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). В какъв срок ще бъде завършена фазата, не е ясно – поне за момента няма признаци, че Русия се подготвя за директна война, с мащабни военни операции, срещу НАТО, добавят от ISW – Още: Новият руски сценарий във войната за умове - за дроновете. Пожар в най-голямата северна руска рафинерия (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Русия се опитва да накара Европа да намали или прекрати текущите си усилия за укрепване на отбраната си от страх, че тези усилия ще провокират руски атаки. Тези руски действия са част от по-широката кампания за контрол, с цел да накара опонентите на Русия да вземат политически решения, които действително са от полза за Кремъл. Кремъл създава условия (чрез СВР и твърдения за готвени бъдещи западни саботажи), за да оправдае и мобилизира обществена подкрепа за всяка евентуална бъдеща руска агресия срещу НАТО (включително да създаде симпатизанти на Запад)", предупреждава ISW.

А на този фон – вчера имаше отново данни за неизвестни дронове, над международното летище "Гардермуен" в Осло, Норвегия. Германският канцлер Фридрих Мерц открито заяви, че зад двете прекъсвания в два поредни дни на работата на летището в Мюнхен стои Русия, но той използва думата "предполагам" (КАРТА с всички инциденти с дронове в Европа досега). На този фон, бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев написа в Телеграм, че дроновете показвали на европейците усещането какво всъщност е опасността от война, а Мерц, заедно с френския президент Еманюел Макрон, печелели политически дивиденти "с кръв". Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да стои зад инцидентите и с типичен ироничен стил призова евролидерите да гледат по-широко на нещата.

От страна на Запада и по-точно на САЩ като най-голям член на НАТО, Тръмп коментира за евентуална продажба на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна: „Взех някакво решение – искам да разбера какво ще правят с тях, къде ще ги "пращат". Има иронични коментари на тези думи – къде ли пък ще ги изстрелват, Айнщайн? Още: Ще даде ли Тръмп ракети "Томахоук" на Украйна? (ВИДЕО)

Trump answered to the question wether he will send Tomahawks missiles to Ukraine: "Yes, I have sort of made a decision. I want to find out what they are doing with them, where they are sending them," he said.



Well, what do you think Einstein? pic.twitter.com/299dpeBdef — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2025

Същевременно, украинският президент Володимир Зеленски каза, че догодина се очаква Украйна да произведе дронове и ракети на стойност 35 млрд. долара. До края на годината целта на Киев е 50% от използваните на фронта срещу Русия оръжия да са украински. А за да привлече повече инвестиции във военнопромишления си комплекс, Киев стартира програма за износ на определени украински оръжия. Именно главно със собствени сили и оръжия, Украйна докара нещата с бензина в Русия дотам, че сега и в Челябинск, след Крим, е въведена дневна квота: зареждаш 30 литра бензин и 70 литра дизел най-много, предаде беларуската опозиционна медия NEXTA – Още: Заради острия недостиг на горива: Намалиха още квотата за автомобил в Крим (ВИДЕО)

Интересен щрих що се отнася до оръжията - украински военен разказа, че Израел е продавал свои радарни (радиолокационни) системи първо на Украйна, после и на Русия. В резултат първо украинците, а после и руснаците почнали да свалят разузнавателни дронове на противника. Израелските системи са много ефективни, става ясно от думите на Олег Хуйт – Още: Зеленски: Последните дни удряме Русия изключително с оръжия украинско производство и далеч не само дронове

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След като на 5 октомври имаше много сериозен пик във военната активност на фронта в Украйна, на 6 октомври логично последва спад, но боевете остават голямо число – така е съгласно официалните украински данни. На 6 октомври е имало 193 бойни сблъсъка, с 38 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 143 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 13 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 27 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4523 изстреляни снаряда, като това е с около 500 повече на дневна база. Руската армия е използвала 5301 FPV дрона, което е с около 190 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Наші «Щелепи» перекусили російський розпіарений ЗРК С-400!



Завдяки злагодженій роботі повітряної розвідки та операторів засобів ураження з 92 ОШБр, вдалося вивести з ладу радіолокаційну станцію комплексу. Це велика втрата для росіян та велике приниження для «найкращого в світі… pic.twitter.com/3LwotOpp7H — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 6, 2025

Пак Покровското направление е най-горещо – 59 спрени руски пехотни атаки там за последното денонощие. Още 22 са отбити в съседното от юг Новопавловско направление. С една повече са атаките в Торецкото направление – с поглед към Константиновка и северния фланг на Покровск (Мирноград и Добропиля – долните видеокадри показват как украински дронове съсипват руска бронирана техника при Панковка, източно от Мирноград). 20 руски пехотни атаки е имало в Северското направление, 11 – в Купянското, където руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" отчита лек руски напредък от север на града и боеве в центъра му, но в Лиманското са били само 5, което е невиждано буквално от началото на войната. В северната част на Харковска област, при Вовчанск основно, са станали 19 руски пехотни атаки:

Всъщност, основни информационни канали за войната и от украинска, и от руска страна не отбелязват никакви големи промени в позиции. От много време насам, ако изобщо има някаква информация, тя касае промени на локални позиции – например в Юнаковка, пограничния район на Суми, сега има лек украински напредък, а към Велики Бурлук руско знаме се появи в северната част на село Одрадно:

Two Ru soldiers surrendered to the paratroopers 13th Battalion of the 95th Air Assault Brigade AFU, but the Ru drone operators killed them with Mavic 3 drops during the evacuation

1:09 51.118933, 35.037270

1:18 51.118094, 35.036366@GeoConfirmed pic.twitter.com/k2iAi1fUmb — Auditor (@auditor_ya) October 6, 2025

В цитирания си по-горе дневен обзор ISW обръща внимание на данните от страна на Олександър Гончаренко, ръководител на военновременната администрация на Краматорск. Той съобщи, че руснаците вече са успели да ударят цел (автомобил) в рамките на града с FPV дрон с оптичен кабел. Това означава, че руснаците вече могат и нанасят удари с такъв вид дронове във всички основни украински градове в т.нар. крепостен пояс в Донецка област: Славянск, Краматорск, Дружковка и най-вече Константиновка.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 152 дрона клас "Шахед", "Гербер" и дронове-примамки, както и 2 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23. Свалени са 88 дрона, а преминалите украинската ПВО руски безпилотни летателни апарати и ракети са нанесли поражения на 10 места в Украйна, казват от украинските ВВС без допълнителни уточнения къде и какви точно са щетите, което е традиционно за тази сводка. А само между 7:00 и 8:00 часа тази сутрин са унищожени още 25 дрона, 16 от които над акваторията на Черно море т.е. явно цел е пак Крим, според данните на руското военно министерство – Още: Гаси лампите: Взаимни руско-украински удари с дронове по Харков и Белгород (ВИДЕО)