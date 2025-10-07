Политическа криза във Франция: Опозицията настоя за импийчмънт на Макрон

След оставката на френския премиер Себастиен Льокорню в страната се обсъждат три възможни бъдещи сценария - президентът Еманюел Макрон да назначи премиер от социалистите и еколозите, да състави техническо правителство без политически лица или да разпусне президента и да се свикат нови предсрочни избори.

"За да се справим с тази ситуация, трябва да стигнем до същината на проблема и да се обърнем към народа. Трябва да оспорим легитимността на Макрон. Има една форма, с която разполагаме, и това е импийчмънт на президента", посочи Жан-Люк Меланшон.

Припомняме, че Льокорню беше на поста си за по-малко от месец, а самото правителство издържа едва 14 часа и се срина много бързо заради представения състав. Новото правителство предизвика остри реакции от различни политически лагери още преди министрите да встъпят официално в длъжност – особено заради назначаването на бившия финансов министър Брюно льо Мер за министър на отбраната.

Дясната партия "Републиканците" реагира гневно на решението, тъй като разглежда Льо Мер като въплъщение на икономическата политика на Макрон. Левицата внесе вот на недоверие, а десницата поиска предсрочни парламентарни избори.

"Тази шега продължи твърде дълго, фарсът трябва да свърши", заяви лидерът на крайнодясната партия "Национален сбор" Марин Льо Пен, припомни кореспондентът на Нова телевизия.