"София няма да бъде град на мафията": ПП сезира всички институции заради кризата с боклука

От "Продължаваме промяната" ще сезират всички институции, които имат отношение по темата за сметопочистването на София. Това се казва в съобщение на пресцентъра на партията. Те настояват всички да си свършат работата съвестно, вместо да саботират правото на софиянци на чист и подреден град. И заявяват пълна подкрепа за кмета Васил Терзиев и неговия екип в битката му за по-чиста столица, по правилата, "без данък корупция от джоба на гражданите".

ОЩЕ: Денков: Държавната машина на "ГЕРБ-Ново начало" работи срещу софиянци

"София няма да бъде град на мафията", декларират от ПП. И добавят, че решение за боклука на столицата и в полза на хората ще има.

В позицията им се посочва, че "управляващите и мафията се сляха в едно срещу гражданите на София". "Пред очите ни се разиграва рекет, престъпен саботаж и бездействие на институциите - Борисов и Пеевски активираха голямото мръсно изнудване с боклука в столицата, само защото кметът Васил Терзиев отказа да се снима под герба. Отказа да влезе в схемата с ограбване на столичани в полза на касичките на мафията. Отказа да вдигне двойно таксата смет, както направиха кметовете на ГЕРБ - Ново начало в Бургас и Пловдив", обясняват от партията.

ОЩЕ: Нощни дежурства на инспекторите. Васил Терзиев: Няма да плащаме такса рекет

"Същата мафия отстрани силово конкуренцията за обществените поръчки с отнети лицензи, запалени камиони и подплашени шефове на сметопочистващи дружества. А сега засипва с невиждани количества боклук районите "Люлин" и "Красно село", защото ня#КОЙ ги е обещал на Таки на тройни цени и е мобилизирал районните им кметове да се включат в саботажа срещу Столичната община", пишат от ПП.

По-рано позиция публикува и кметът на София Васил Терзиев. ОЩЕ: "Тази битка не е моя": Кметът Терзиев за кризата с боклука в София