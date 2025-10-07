Бивш национал преди 2 месеца: Мони Николов може безпроблемно да бъде сред най-добрите разпределите в света (ВИДЕО)

Бившият национал на България по волейбол Валентин Братоев гостува преди два месеца в подкаста VolleyCast, където коментира качествата на Симеон Николов. Думите на носителя на Шампионска лига с Итас Диатек Трентино звучат като пророчество с оглед на представянето на по-малкия брат Николов на Световното във Филипините. Според Вальо Братоев Симеон Николов притежава всички предпоставки да бъде един от най-добрите разпределители в света безпроблемно, а в същото време има и всички данни да бъде сред най-добрите диагонали.

"Пророчеството" на Валентин Братоев

"Всички говорят как се прави много реклама на Алекс и Мони Николови. Що пишели за тях... Само за тях се пишело. Защо да не пишеш за две деца, които живеят за волейбола? По мое мнение други такива две деца няма. Този отбор в момента има добри състезатели с добри физически данни", заяви бившият състезател на Левски и Трентино.

"Мони Николов не е сред най-добрите разпределители в света, защото е на 17 години. Далеч е от Де Чеко, Бруно все още, но той притежава всички предпоставки да бъде един от най-добрите в света безпроблемно. А той притежава данните и да бъде сред най-добрите диагонали в света. Той е най-добре сервиращият в отбора. Във времето той ще се научи да бъде разпределител преди всичко останало. Обича да забива, но в големия волейбол това невинаги помага. Сега в Локомотив Новосибирск отива при Пламен, когото аз харесвам като треньор. Там ще се сблъска с хора със сходни качества. Това е добър избор", смята Валентин Братоев.

